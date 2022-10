BTS: Jin podrían casarse al terminar el servicio militar, esto se sabe

Jin será el primer integrante de BTS en ingresar al Ejército para hacer su servicio militar obligatorio, algo que es requerimiento del gobierno de Corea del Sur para todos los hombres sanos. Tras hacer oficial el anuncio de que el idol cumplirá con sus obligaciones como ciudadano, muchos temas que se están discutiendo en redes sociales, entre ellos la posibilidad de que el cantante pueda casarse al terminar su participación en las Fuerzas Armadas.

Ese lunes, la agencia de Bangtan, HYBE, anunció que Kim Seok-jin, nombre real del artista, decidió hacer su servicio militar terminando la promoción de su nuevo tema “The Astronaut", el cual marca su debut como solista. Asimismo, la compañía también dio a conocer que los demás miembros del grupo ingresarán progresivamente al Ejército, esto dependiendo sus actividades individuales. De igual forma, comunicó que espera que los intérpretes de "Butter" se vuelven a reunir hasta 2025, mientras tanto pidió que sigan apoyando a la agrupación.

Jin será el primero en entrar al servicio militar Foto: IG @jin

¿Jin podría casarse al terminar el servicio militar?

Las obligaciones que el mayor de BTS deberá cumplir en el servicio militar, no sólo pone en pausa su carrera como artista, también sus planes de vida, pues el idol, que está próximo a cumplir 30 años, tendrá que estar entre 18 y 21 meses, casi dos años, en un cuartel, aunque podrá salir algunas veces éste no será tiempo suficiente para que regrese a los escenarios. En tanto, algunos fans han hecho cuentas y el cantante podría estar cerca de los 32 años de edad cuando salga del Ejército.

Como se dijo anteriormente, el servicio miliar pone en pausa sus planes personales, uno de ellos el de llegar al altar, pues hace no mucho tiempo Jin reveló que se quería casar cuando tuviera 31 años. Ante esta situación, muchos sospechan que el intérprete de "Yours" podría estar en búsqueda del amor durante su salida para poder contraer matrimonio con su chica ideal. Hasta el momento, el artista no ha revelado si está interesado en alguna mujer, ya que al igual que los demás miembros de Bangtan no ha hecho pública alguna relación y está enfocado en su vida en los escenarios.

En tanto, en la misma dinámica que Jin dio a conocer la edad en la que le gustaría casarse, sus compañeros también hicieron lo mismo. V indicó que quisiera contraer nupcias a los 30 años; mientras que Suga dijo que quiere comprometerse a los 35 y el líder RM aseguró que entre los 32 y 33. Por su parte, Jimin declaró que se casaría 15 años después de decir su respuesta, pero sus compañeros J-Hope y Jungkook tomaron la pregunta con más ligereza al destacar que lo harían hasta los 100 años de edad.

Los miembros de BTS revelaron a qué edad se quieren casar Foto: Captura de pantalla

Jin debutará en solitario antes de irse al Ejército

Los miembros del ARMY se encuentran con una mezcla de sentimientos debido a que aunque están tristes por la partida de Jin, también están muy emocionados por su debut como solista. Este martes, BIGHIT anunció que el "Worldwide Handsome", apodo que recibe el idol, lanzará “The Astronaut" el próximo 28 de octubre, el cual será su canción de despedida antes de entrar al servicio militar y servir a su país como todos los hombres mayores de 18 años de edad.

"El primer sencillo oficial en solitario de Jin, miembro de BTS, “The Astronaut”, se lanzará el 28 de octubre de 2022. Ya que es una canción hecha con tanto amor hacia los fans, esperamos que el tema pueda ser un regalo para todos ustedes. También preparamos varias promociones para los fanáticos a lo largo del proceso de preparación de este sencillo", compartió en un comunicado el sello de Bangtan.

