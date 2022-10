Aleida Núñez y Tania Rincón presumen sus curvas con el mismo top de corazón y se llevan todos los halagos

Tania Rincón y Aleida Núñez acapararon la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que ambas derrocharon belleza, sensualidad y estilo en sus respectivos perfiles de Instagram donde posaron utilizando el mismo top de corazón para presumir sus curvas, por lo que ambas celebridades de la televisión se llevaron decenas de halagos que les permitieron reafirmarse como dos de las mujeres más bellas de toda la industria del espectáculo en México.

La primera en lucir el mencionado top de licra con un enorme corazón en la zona del pecho fue Aleida Núñez, quien utilizó dicha prenda para derrochar sensualidad, deleitar la pupila de sus millones de seguidores y a la vez incentivarlos a que se suscriban a su página de contenido exclusivo, donde estará disponible de forma íntegra toda la sesión de fotos que realizó vistiendo la atrevida prenda en cuestión, la cual acompañó con diminuta lencería de color negro.

Aleida Núñez lució más que sensual con su atrevido top de corazón. Foto: IG: aleidanunez

Por su parte, Tania Rincón utilizó esta misma prenda como parte de uno de sus tantos increíbles outfits con los que derrocha estilo en el programa “Hoy” y en su caso, la querida conductora combinó el mencionado top de corazón con una entallada falda larga de color negro para derrochar estilo, por lo que su impactante look también causó un gran furor entre sus miles de seguidores, quienes ya la consideran como todo un referente de la moda.

Tania Rincón derrochó estilo con este top de corazón. Foto: IG: taniarin

Tras sus respectivas publicaciones, tanto Tania Rincón como Aleida Núñez se llevaron decenas de halagos por parte de sus admiradores y ambas mostraron que son capaces de imprimirle su propio sello personal a las prendas y que no hay necesidad de competir entre ambas para ver quién luce mejor con tal o cual prenda.

Hasta ahora, Tania Rincón y Aleida Núñez no han compartido créditos en alguna producción de manera formal, sin embargo, la actriz tapatía ha estado como invitada en distintos espacios conducidos por la michoacana como “Hoy” y “La Caminera” y en ambos casos han demostrado tener muy buena química, por lo que la idea de verlas juntas en algún proyecto a futuro no resulta desagradable para los seguidores de ambas celebridades, no obstante, se desconoce cuáles son las posibilidades reales de que esto suceda pues ambas se encuentran más que ocupadas con múltiples compromisos laborales.

Actualmente, Tania Rincón tiene 35 años de edad y figura como una de las conductoras más bellas y queridas de toda la televisión mexicana, mientras que Aleida Núñez está a pocos meses de cumplir 42 años y además de brillar en teatro y televisión, también es todo un fenómeno en redes sociales gracias a su incursión en la venta de contenido exclusivo.

