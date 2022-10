¿Quién es Marco, el papá del bebé que espera Andrea Escalona?

Andrea Escalona es una de las pocas conductoras que ha decidido compartir a detalle todo lo relacionado con su embarazo, pero también decidió dejar fuera de cámara, la relación que mantiene con Marco, el padre de su hijo, de quien poco ha hablado.

Acerca de Marquiño, como le dice de cariño Andrea, se conoce muy poco, solo se sabe que trabaja fuera del mundo del espectáculo y que la pareja se conoció durante una visita de la conductora al puerto para pasar tiempo con su padre Arturo Escalona.

El dueño del corazón de Andrea Escalona

El afortunado dueño del corazón de Andrea se ha expuesto poco a los reflectores, pues solo se había visto en algunos de los videos que comparte en televisión. Sin embargo, el pasado fin de semana, Andrea decidió mostrar públicamente el cariño que le tiene a su pareja.

Como parte de una celebración familiar, Escalona decidió dar a conocer el rostro de su pareja y compartió con sus seguidores la alegría que le da a su familia la llegada de Churrite, como le llama de cariño a su bebé.

¿Quién es Marco, el novio de Andrea Escalona?

Se trata de Marco Estrada y tanto él como su familia viven en Acapulco, Guerrero. Se sabe que la pareja se conoció por una relación cercana con Arturo Escalona, quien es el padre de Andrea. Escalona confesó que conoció a Marco durante el festejo de su cumpleaños número 35, siendo uno de los regalos más sorpresivos y que sin duda alguna le cambió la vida para siempre.

Hasta el momento se desconoce a qué se dedica Marco, pero se sabe que tiene 35 años, la misma edad que la conductora y ambos llevan una buena relación, aunque vivan en distintas ciudades, pero una de las dudas más grandes es dónde vivirá la pareja cuando nazca su hijo.

“Mi novio es para mí, y más si no está en la tele, en todo este rollo, y me encanta que no, que haga sus cosas... Compartimos algo juntos, pero también tenemos individualidad, creo que eso es bien importante”, afirmó Andrea en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

