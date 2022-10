Roger Waters, Gepe, Love of Lesbian, Aitana y Danny Ocean: un fin de semana musical en la CDMX

La Ciudad de México fue el escenario perfecto para que creaciones de Roger Waters, Gepe, Love of Lesbian, Aitana y Danny Ocean se escucharan ante miles de fanáticos que se reunieron en el Palacio de los Deportes, el Auditorio Black Berry, el Teatro Metropolitan y el Auditorio Nacional.

Más de dos años de espera tuvo que aguantar el público mexicano para volver a ver en el escenario del Domo de Cobre a Roger Waters, quien a sus 79 años dejó claro que no se iba a guardar nada y tuvo un arranque demoledor en las dos fechas en la CDMX. “Quiero agradecer a todos los que compraron boletos en 2020 y ahora están aquí, significa mucho para mí”.

La nostalgia se apoderó del recinto mientras sonaban los primeros acordes de “Have a Cigar”, “Wish You Were Here” y “Shine On You Crazy Diamond” (partes VI-IX) evocando los años de Roger junto Syd Barrett en Cambridge, otra de las piezas que se hicieron presente fue “Sheep”, canción que fue acompañada por un puñado de ovejas y un inflable de la misma dando por terminada la primera parte del espectáculo, el cual recibió un patrocinio de MG Motor, al igual que los shows de Rammstein.

Mientras que el grupo español Love of Lesbian regresó al Auditorio Nacional, por segunda vez en su carrera. Dentro de las sorpresas durante el concierto hubo invitados especiales, Luis Humberto de Enjambre se encargó del “Segundo asalto”, Paco Familiar de DLD cantó “Club de fans de John Boy”, y Lng/Sht “Universos infinitos”. Joan Manuel Serrat se hizo presente virtualmente también.

El venezolano Danny Ocean puso a bailar a 10 mil mexicanos que se dieron cita en el Auditorio Nacional. Vestido en una playera multicolor, Danny prendió a su público a lo que el cantante comentó: “Muchas gracias, México”. Presentó un show de luces y láser, además de estar acompañado por dos bailarinas que encendieron el escenario.

El artista chileno Gepe se presentó en el Auditorio BlackBerry, donde contó con invitados de lujo como Esteman y Daniela Spalla con quienes compartió el escenario para interpretar éxitos como "Ansiedá" y “Timidez”, respectivamente.

El intérprete de “Fruta y té”, “Hablar de ti” y “Las 4:40” sorprendió a su público con baile y música que combina géneros como folk, alternativo y pop. Además recibió flores y peluches del personaje Simi.

La cantante española Aitana se presentó en el Teatro Metropolitan, el cual lució lleno, y en donde sus seguidores estallaron de euforia cuando las luces se apagaron, se escucharon los primeras acordes de "Formentera" y la intérprete salió al escenario luciendo un vestido rosa y botas altas negras.

