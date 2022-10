4 actores de Hollywood que iniciaron su carrera en películas para adultos

Nunca es fácil iniciar una carrera como actor u actriz de Hollywood, por lo que muchos famosos comienzan con otro tipo de contenidos hasta alcanzar su éxito. Aunque ahora pueden ser reconocidos en grandes películas, su oscuro pasado los llevó a trabajar en contenidos únicamente para adultos.

Matt LeBlanc

Conocido por su simpatía con el personaje de Joey en la famosa serie Friends, cuyo éxito hizo que estuviera al aire poco más de diez años y convirtiéndose en un ícono en la televisión estadounidense.

Pero, antes de ser aquel reconocido actor, en 1992 trabajó en la producción Red Shoe Diaries junto con el protagonista de The X-Files, David Duchovny, la producción era parte de Playboy Entertainment.

El programa se transmitía cada noche por el Show Time, el contenido no era tan explícito pero tenía ciertas escenas sugerentes, sin embargo, tuvo gran popularidad que duró seis temporadas, cada una de 14 capítulos aproximadamente.

De 2003 a 2005 recibió tres nominaciones para Mejor actor en los Globos de Oro Foto: Especial

Cameron Diaz

Antes de su debut como Tina Carlyle la rubia sensual que enamora al tonto y torpe personaje de Jim Carrey en La Máscara, Camerón Díaz colaboró dos años atrás en la película She's no angel en 1992.

El filme con duración de media hora, se aprecia a la actriz de en ese entonces 20 años, con un traje entallado de cuero con su personaje dominante , que fue polémico en su época por que más allá del contenido para adultos, ella realiza sadomasoquismo a un hombre.

La versatilidad que posee le ha ayudado a participar en diferentes papeles en series y películas Foto: Especial

La protagonista de "Los Ángeles de Charly” intentó ocultar esa faceta de su vida, ya que años más tarde cuando ella alcanzó la fama, el fotógrafo John Rutter encargado de las tomas de She's no angel, trato de extorsionarla pidiéndole una suma de dinero a cambio de no difundir el material, pero Díaz logró imponer una demanda que ganó para que a Rutter le dieran cuatro años de prisión, además de prohibir la venta, distribución y explotación de dicha cinta. Aunque ya era muy tarde cuando el clip salió a la luz en un sitio ruso que se encargó de difundirlo en internet.

Jackie Chan

El comediante, conocido por sus películas de artes marciales y siendo toda una leyenda del cine de acción, años atrás por la necesidad y cuando era joven el actor participó en una cita china para adultos All in the family, aunque es más considerada comedia, contenía escenas donde se podía apreciar a los personajes teniendo relaciones sexuales.

El protagonista de Una pareja explosiva nunca negó ni se avergonzó de haber participado en dicha producción, y en The Sun declaró que fue una experiencia que no cambiaría, además que considera que no era un contenido tan explícito como los de ahora.

No sólo se dedicó a la actuación sino también ha fungido como director en la película "The Diary" Foto: Especial

Sylvester Stallone

Caracterizado por siempre mostrar su espectacular figura en Rambo y Rocky inició su carrera en una película XXX. En los años 70 con gran desesperación por conseguir un poco de dinero, el actor vio una propaganda donde ofrecían un trabajo por el que pagaban $100 dólares por día por lo que decidió conseguir el trabajo.

Fue así que grabó la película El semental Italiano que en aquella época donde la revolución sexual estaba a flor de piel, dio pauta para que se realizarán más contenidos de la misma índole. En el filme Stallone apareció completamente desnudo, había escenas muy explícitas, sin embargo no había interacción con las demás actrices.

Ahora es toda una estrella de Hollywood que ha recibido 9 nominaciones al Oscar con las que ha obtenido 3 victorias. Foto: Especial

