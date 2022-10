Desde el paraíso: la ex de Maluma eleva la temperatura en ajustado traje de baño

“Let’s go to Paradise” titulaba la modelo Natalia Barulich. La ex de Maluma de este modo continuaba con su programación habitual de Instagram donde deslumbra con sus curvas luciendo ropa muy ajustada. Con sus más de 4 millones de seguidores, la modelo ha sabido aprovechar la fama conseguida para convertirse en una verdadera influencer.

Natalia. Fuente: Instagram @natalia

Se la pudo ver recostada en la playa sobre una manta blanca, de espaldas, luciendo un traje de baño. El mismo en color negro, muy pequeño dejó ver sus atributos, fruto de un exigente entrenamiento y régimen de alimentación.

La joven celebrite confesaba hace un tiempo en relación a su amorío con Maluma: “Yo estaba dando un 1000% y solo estaba recibiendo un 20%, diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara”. Describió así la tormentosa relación de dos años que mantuvo con el paisa. Lo cierto es que su ex sigue irrumpiendo en la escena musical con participaciones con distintos artistas consagrados.

Maluma y Adam Levine. Fuente: Instagram @adamlevine

En esta oportunidad, por demás atípica, el tatuado Adam Levine – que también viene envuelto en escándalos, por cierto- compartió escena con el colombiano. Maluma y Adam Levine destruyeron la escena con 19 segundos de su próximo sencillo. Por primera vez escuchamos al segundo de ellos cantando en español. “Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí. Ojalá sea mi nombre el que quieras repetir. Y ojalá lo mismo me pase a mí. Ojalá no pueda olvidarme de ti.”

Este nuevo himno al despecho saldrá pronto a la luz y los artistas decidieron hacer un preestreno en redes sociales. ¿Estará dedicado a la joven Natalia o a la esposa de Levine? Lo cierto es que esta vez la morocha no protagonizará el video, como supo hacer en el pasado con artistas de renombre mundial tales como Britney Spears, Calvin Harris y su ex, Maluma.