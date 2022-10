FOTO | Mariazel incendia la red con body metálico que resalta su figura

Mariazel nuevamente hizo gala de sus encantos en su cuenta de Instagram, en la cual compartió una atrevida fotografía a lado de uno de sus compañeros de 'Me Caigo de Risa ', programa que la ha dotado de popularidad entre el público mexicano el cual no deja de aclamar su belleza, llegando incluso a solicitarle que abra una cuenta de OnlyFans, petición a la cual se ha mostrado renuente la guapa presentadora de deportes.

Pues, en diversas ocasiones Mariazel ha ventilado su desinterés en aperturar una cuenta de contenido para adultos, ya que aunque no piensa que sea algo malo, prefiere mantenerse lejos del escándalo mediático al cual se exponen las populares estrellas de la plataforma de imágenes eróticas, tales como Celia Lora y Karely Ruiz.

No obstante, la bella española no teme en compartir algunas fotos subidas de tono en redes sociales, donde sus fans no dudan en llenarla de halagos y elogiar su manera de ver la vida, especialmente cuando comparte algunos mensajes motivacionales con sus seguidores.

Aunque en esta ocasión, la foto por la cual Mariazel se volvió viral fue por una imagen que protagoniza a lado de Yurem Rojas, quien desde hace algunos años forma parte del elenco de "Me Caigo de Risa", en el cual la bella presentadora se ha venido desempeñando desde hace tiempo atrás.

Este look dejó a sus seguidores con la boca abierta

En la foto podemos ver como Mariazel se luce con un entallado body metálico, el cual resalta sus curvas y hace que su lado más sensual emerja de una manera muy sutil, pues a pesar de su atrevido vestuario, conserva su siempre tierna sonrisa angelical, misma que ha provocado que se robe el corazón de más de un seguidor.

Fue así que, al compartir algunas de sus instastories, Mariazel se lució con un sexy look, el cual la coronó como una de las mujeres mejor vestidas del mundo del espectáculo en esta semana, en la cual otras bellas personalidades se han dado a notar con sus bizarros, pero sensuales atuendos, tales como Belinda, quien recientemente compartió una foto en la que hizo gala de sus encantos.

Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en el metálico atuendo que portó Mariazel, el cual demostró ser ideal para resaltar todo tipo de cuerpo, pues gracias a su corte, ayuda a resaltar la silueta sin importar la forma de esta.

Así que si lo que quieres es impactar a todos tus conocidos en este otoño 2022, te recomendamos usar un look tan clásico como el empleado por la emblemática conductora en la sexy pic que te mostramos hace algunos párrafos.

