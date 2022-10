Querida participante de MasterChef Celebrity que estuvo en Survivor sufre fuerte pérdida y anuncia su retiro

Recientemente el gremio del espectáculo ha volteado a ver a una distinguida personalidad que ha pasado por diversos reality shows, entre ellos Survivor México y el querido programa de competencia culinaria MasterChef Celebrity. Se trata de la actriz Alejandra Toussaint, quien recientemente se ha posicionado en el centro de los reflectores luego de qué anunció que se retira por un momento de los hechos de grabación y de sus proyectos dentro del mundo de la farándula.

Esto debido a que la exitosa artista escénica dio a conocer, a través de redes sociales, sobre la muerte de su padre y se trata del aclamado escritor Alejandro Sandoval, quien era originario de Aguascalientes y que fue multigalardonado con diversos premios gracias a su trabajo en el mundo de la literatura así como en la poesía.

Alejandra Toussaint en MasterChef Celebrity. Foto: @alelatosa

La lamentable noticia respecto al deceso fue confirmada a través de un comunicado que lanzó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en el que escribió: “El IMBAL y la Coordinación Nacional de Literatura lamentan el fallecimiento del escritor Alejandro Sandoval (1957-2022). Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y a la comunidad literaria”.

Respecto a la actual concursante del reality MasterChef Celebrity en México, la famosa Toussaint no espero para mostrar tu dolor ante tan sensible pérdida y a través de redes sociales escribió en su cuenta de Instagram que se retirará por un momento de los reflectores, pues aseveró: “Quienes me conocen saben lo mucho que lo adoraba. Desaparezco una temporada para dedicarme a mi familia”

Luego de hacer esta publicación, de inmediato la famosa recibió cientos de comentarios y diversos mensajes por parte de colegas del medio del entretenimiento, tal es el caso de Mauricio Mancera, Cinthia González, Tatiana, entre otros quienes externaron su pésame, pues además Toussaint recordó que ella era muy apegada a su padre. Es así como se sabe que la actriz que cuenta con una extensa carrera en el mundo de la televisión se retirará temporalmente para estar con su familia y atravesar este duelo.

Recordemos que Ale Toussaint formó parte del elenco de la serie “El César” en el año 2017, posteriormente participó en melodramas como “Tres familias” en 2021 y luego apareció en la serie de Prime Video “El juego de las llaves”, más tarde hizo su arribo al exitoso concurso de destreza física “Survivor México”, en donde se le recuerda por haber tenido diversos roces y controversias con otros integrantes.

