Guapa exintegrante del grupo brasileño Axé Bahía participa en "Quiero Cantar" y decepciona a fans

Esta semana dio inicio la segunda temporada de "Quiero Cantar", reality show que organiza el programa Venga la Alegría, en el que además de hacer mostrar su talento a sus conductores, también invita a otras estrellas. Si bien todas las celebridades llamaron la atención, quien se volvió tema de conversación fue Meire Carvalho, quien es recordada por su trabajo con el grupo brasileño Axé Bahía, lamentablemente, la guapa ex integrante de la banda decepcionó a sus fans con su interpretación.

A principios del año 2000, en toda América Latina comenzó a sonar una canción llamada "Beso en la boca", la cual era interpretada por el grupo Axé Bahía, que destacó por tener integrantes que lucían su figura a la hora de bailar, pues mientras los hombres presumían su abdomen marcado, las mujeres dejaban ver sus curvas en coquetos bikinis. La agrupación se volvió una sensación en México y en varias partes del mundo, por lo que estuvo varios años dando presentaciones.

Gracias a su popularidad, la banda, que empezó como un cuarteto, pronto tuvo más integrantes entre ellos Meire Carvalho. La artista junto a Cleverson Leandro Ribeiro, Gisele Salardi y Bruno Zaretti, así como con los viejos integrantes Flaviana Seeling, Jeferson Fabiano Barbosa y Jociney Barbosa, siguió con las presentaciones, no obstante, con el paso de los años, la alineación fue cambiando hasta que en 2007 terminó el proyecto.

Meire Carvalho reaparece en "Quiero Cantar"

La brasileña reapareció como concursante del reality de Venga la Alegría en el que impactó por su impresionante figura, ya que a sus 37 años, posee la silueta trabajada y curvilínea con la que se dio a conocer en Axé Bahía hace 15 años. Tanto en redes sociales, como en el foro de Tv Azteca recibe muchos comentarios halagadores, pues es evidente que es muy bella y carismática, sin embargo, al momento de cantar, las cosas han sido muy diferentes, pues ha decepcionado a sus fans.

La cantante se luce con sus atuendos Foto: IG @vengalaalegria

A pesar de que es la primera semana del concurso, la brasileña ha dejado ver que perdió por completo la práctica y que no tiene la voz que poseía hace varios años, hasta el propio Horacio Villalobos, quien es juez de la competencia, le ha pedido que tome clases de canto, ya que no destaca por esa razón, de hecho esta semana estaba entre las sentenciadas por sus bajas calificaciones, pero el público la salvó.

"Obvio no canta , lo que si es que no es sangre pesada, a mi parecer", "Ay Dios mío!!! No por fa!!! Ni siquiera es simpática!", "No canta, pero cae bien y tiene bonito cuerpo. Se ve q es sencilla", "La cara de los jueces de que obvio se escucha muy feo como canta pero quién sabe porque le dijeron que muy bien" y "Cómo siguen sexualizando a las mujeres!!", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en los videos de sus actuaciones.

