BTS concierto "Yet to Come in Busan" en vivo: ¿Dónde, cuándo y a qué hora verlo gratis?

¡BTS está de regreso! Los miembros de la banda de k-pop vuelven a reunirse para el concierto "Yet to Come in Busan", el cual podría ser uno de los más grandes de su carrera, pues además de presentarse frente a 100 mil personas, también se transmitirá en vivo a varias partes del mundo. Muchos integrantes del ARMY ya tienen todo listo para disfrutar desde sus casas de este show que promete ser inolvidable, sin embargo, todavía hay algunos que les queda duda dónde, cuándo y a qué hora comenzará el evento, por eso aquí te decimos.

Hace unos meses, los miembros de Bangtan se convirtieron en embajadores honorarios para la promoción de "WORLD EXPO 2030 Busan", un evento muy importante que la ciudad surcoreana aspira a albergar, pues compite contra Roma, en Italia; Odesa, Ucrania; y Riad, en Arabia Saudita. Los organizadores y la agencia del grupo, BIGHIT confirmaron que para apoyar la candidatura organizarían un concierto gratuito, que sería presencial y en línea.

El grupo de k-pop vuelve a los escenarios con el concierto "Yet to Come in Busan" Foto: Especial

Así será el concierto de BTS "Yet to Come in Busan"

El concierto será en un escenario especial hecho en la playa de Ilgwang, el cual se espera que tenga una capacidad de 100 mil personas, según informó el medio surcoreano Newsen. Aquellos que querían asistir de forma presencial al show, tuvieron que hacer su registro en Interpark, de hecho la embajada de México en Corea del Sur organizó una dinámica para regalar unos boletos a los ARMYs mexicanos que vivieran en el país asiático.

Asimismo, habrá una transmisión simultanea por formato LIVE PLAY para 10 mil personas, a través de pantallas gigantes localizadas en el puerto de Busan. Como si esto fuera poco, también se realizará una emisión en vivo por diferentes plataformas de streaming, para que los seguidores de BTS que se encuentran en todo el mundo, puedan disfrutar del concierto, que marca su regreso a los escenarios después de que comenzaran con sus actividades individuales, siendo el primero J-Hope con "Jack in the box".

¿Cómo ver a BTS en su concierto "Yet to Come in Busan"?

El concierto "Yet to Come in Busan" se realizará el 15 de octubre a las 6:00 pm (hora coreana), pero debido a la diferencia horaria con México, arrancará a las 4:00 am, al igual que para naciones como Perú, Colombia y Ecuador; otros horarios en América Latina son los siguientes:

Costa Rica, Guatemala, el Salvador: 3:30 am

Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 5:00 am

Argentina, Brasil, Chile: 6:00 am

De acuerdo al comunicado de HYBE, el concierto se transmitirá gratis en su sitio oficial, Weverse LIVE, donde constantemente los chicos hacen en vivos para conversan con sus seguidores. Los fanáticos sólo tendrán que ingresar a /weverse.io/bts/live y crear una cuenta para poder acceder a todo el contenido. Asimismo, para evitar la saturación de la página hay otras dos opciones serán: NAVER NOW y Zepeto, otras aplicaciones que también proyectarán el evento de forma simultanea.

Se recomienda a los fanáticos que aún no tienen una cuenta en alguna de las plataformas que transmitirán el concierto de BTS en Busan, lo hagan horas antes del show, pues a pesar de que suelen ser procesos muy sencillos, pueden quitar algo de tiempo, por lo que la mejor opción es tener todo listo para no perderse ningún detalle de la presentación en la que los integrantes interpretarán sus mejores éxitos y algunos de los nuevos temas del álbum "Proof".

