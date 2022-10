Villana de telenovelas aparece en "Hoy" tras subir 17 kilos y estar en silla de ruedas, llega con importante noticia

Dentro del gremio del espectáculo se sabe que hay figuras públicas que atraviesan por diversos procesos duros en su vida y que a pesar de ser estrellas dentro del mundo del espectáculo, también dejan ver en más de una ocasión su lado vulnerable, como cualquier otra persona que no brilla frente a los reflectores, este es el caso de Sabine Moussier, famosa actriz que debutó en San Ángel desde 1996 cuando participó en melodramas como “Luz clarita” y “Morir dos veces”.

La famosa actriz nació en Alemania, sin embargo, en México fue recibida con cariño principalmente por el Canal de las Estrellas, en donde se volvió un antagonista por excelencia, esto luego de haber brindado un excelente trabajo como villana en telenovelas como “El privilegio de amar”, “Mi pecado”, “La madrastra”, “Que te perdone Dios”, “Abismo de pasión”, sin embargo, fue en este último proyecto que la famosa sufrió un grave accidente que le hizo terminar en silla de ruedas.

Fue la actriz reveló en una entrevista para la revista Tv Notas que estuvo a punto de dejar de caminar. “No podía ni recargar una rodilla sobre la otra […] No podía caminar bien, no sentía fuerza. Sentía agujas en las plantas de los pies, en las manos, no las podía doblar, se me empezaban a poner rojas”.

La famosa quedó en silla de ruedas por esta enfermedad

Esto debido a que Moussier enfrentó una dura enfermedad que afectó su columna, el síndrome de Guillain-Barré, por lo que tuvo dificultades para caminar y debido al poco movimiento que tenía en esa época subió de peso de manera abrupta, pues aumentó 17 kilos, sin embargo, luego de que en 2020 participó en la telenovela “La mexicana y el güero”, surgió el rumor de que la villana dejaría Televisa para irse a la televisora de la competencia luego de que se le vio muy cercana a Pati Chapoy en el programa “Ventaneando”.

Sin embargo, nada se concretó y a finales de 2022 la artista de 56 años terminó regresando a la televisora de San Ángel y formó parte del melodrama “Corazón guerrero”, en donde trabajó de nuevo como villana y compartió créditos al lado de artistas como Altair Jarabo.

Ahora, la famosa ha vuelto a llamar la atención debido a que se le vio recientemente en las cámaras de “Hoy”, en donde fue captada feliz compartiendo la noticia de que participará en un elenco al lado de Jorge Salinas, Érika Buenfil, Osvaldo de León, Emmanuel Palomares, César Évora y se sabe que se trata de un melodrama que llegará pronto a la pantalla de Las Estrellas, esto inicios de 2023, sin embargo, la audiencia sigue esperando a que se den más detalles de la producción.

fal

SEGUIR LEYENDO:

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?, la rara enfermedad que tuvo Sabine Moussier