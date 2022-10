Revelan inédita foto de Ángela Aguilar de su infancia

Ángela Aguilar se ha convertido en el último tiempo en una de las cantantes más importantes de la música regional mexicana y ha sido reconocida como una de las promesas de este género. La hija de Pepe Aguilar ha demostrado que el talento lo heredó de familia, como así también la belleza de la joven. En los últimos días, en las redes sociales revelaron imágenes inéditas de cuando era una niña que causó ternura en sus seguidores.

Lo llamativo de Ángela Aguilar es que en poco tiempo ha demostrado que tiene talento no sólo para la música sino también para el modelaje. La hija de Pepe Aguilar comenzó a incursionar desde muy pequeña cuando tocaba el piano y luego bajo la tutela de su padre, lanzó sus primeros temas musicales, llegando a ser nominada para los Latin Gammy, premios a los que asistirá nuevamente en el mes de noviembre. Recientemente, fue nominada para los Latin Billboards.

La carrera de Ángela Aguilar es sorprendente. Fuente Instagram @angela_Aguilar_

En los últimos días se conoció que Ángela Aguilar no quiere trabajar con un colega suyo y se trata de Christian Nodal, con quien ya hizo una colaboración durante la pandemia, en 2020 cuando lanzaron ‘Dime cómo quieres’. Al parecer, la ‘Princesa de la música regional mexicana’ tal como ha sido apodada no estaría interesada en volver a trabajar con el intérprete de ‘Adiós amor’ y tiene en mente hacerlo con otro tipo de artistas. Pero, muchos no descartan que se trate de celos, debido a que Cazzu, actual novio del cantante la cortó en una fotografía, dando indicios de celos.

A través de las redes sociales, Ángela Aguilar compartió unas imágenes de cuando ella era tan sólo una niña y esto causó ternura en sus seguidores donde se la puede ver con casi seis o siete años y es muy idéntica a cómo luce ahora, incluso con el mismo corte de pelo y con un perro sobre su falda. El pasado 8 de octubre, la joven celebró sus 19 años.

Con motivo de celebración de su cumpleaños, Pepe Aguilar le cantó las mañanitas a Ángela Aguilar en un concierto que brindó en Salt Lake City, Estados Unidos y allí se puede ver a la joven luciendo un vestido regional. Previo a este evento, la cantante compartió unas imágenes con un increíble outfit que causó furor en sus seguidores.