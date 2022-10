Elizabeth Álvarez: estos son sus 5 mejores atuendos para el otoño 2022

Una de las actrices más bellas de las telenovelas mexicanas es Elizabeth Álvarez, a quien hemos visto encarnar a icónicas villanas y tiernas protagonistas, las cuales le han robado los suspiros a la audiencia gracias a su carisma, estilo y gran sentido de la moda.

De hecho, los personajes que la guapa actriz ha interpretado se distinguen por tener una forma de vestir muy particular, misma que ha ayudado a dotar de personalidad a cada una de las mujeres a las que la esposa de Jorge Salinas ha dado vida en la pantalla chica.

Por ello, en esta ocasión haremos un recuento de los cinco mejores atuendos con los que Elizabeth Álvarez se ha lucido en redes sociales y que son opciones perfectas para que te luzcas durante este otoño 2022.

1. Elizabeth Álvarez se luce con las faldas de cuero

Una de las prendas de ropa que están en tendencia durante esta estación del año son todas aquellas que están hechas a base de cuero, siendo las faldas entubadas una de las opciones más chic para convertirte en la más sensual durante el otoño.

Puedes llevarlas en el clásico negro o experimentar con aquellas que cuentan con tonalidades más vibrantes, tales como el verde militar o el vino, tal y como hizo Elizabeth Álvarez en este look, en el cual, además, utilizó una bolsa a juego y unos lentes de sol negros que terminaron por coronar su look otoñal.

La bella esposa de Jorge Salinas sabe cómo ser la más moderna en esta temporada

2. Morado, el color de la sensualidad en otoño 2022

Si eres fan de los colores vibrantes, una de la opciones para este otoño 2022 son las prendas de color morado, tonalidad que además de sentarle bien a todo tipo de piel, ayudará a que te veas en tendencia durante este fin de año.

Recuerda combinar tu atuendo con colores neutros, tales como el blanco o el negro, lo cual aportará un toque de elegancia a tu outfit final, tal y como podemos apreciar en este look de Elizabeth Álvarez.

Elizabeth Álvarez se lució con este vestido morado

3. Elizabeth Álvarez seduce con los colores de otoño 2022

La villana de "Corazón Indomable" está consiente de que los colores para lucirse en este otoño incluyen los cafés y los tonos nude, por lo cual, no dudó en hacer gala de sus encantos con este increíble atuendo compuesto por una chamarra de cuero y un vestido hecho con el mismo material.

¿Te gusta este carismático atuendo otoñal de Elizabeth Álvarez?

4. Pantalones de cuero, la mejor manera de verte sexy durante otoño

Elizabeth Álvarez es una mujer que no teme en utilizar diferentes tonalidades dentro de sus looks, lo cual convierte a sus outfits en algunos de los más coloridos de las estrellas de la farándula. Así que si eres como ella, no dudes en probar los pantalones de cuero en colores versátiles tales como el camel y el bermellón.

La actriz reunió los mejores colores de esta temporada en este look

5. Azul eléctrico, una tendencia de otoño que Elizabeth Álvarez sabe aprovechar

Otros de los colores que hemos podido ver en las pasarelas de esta temporada son el azul eléctrico y el azul petróleo, ambas tonalidades frías que están permitidas durante este otoño 2022. Así que si quieres experimentar estos tonos en tus atuendos es momento de hacerlo.

Un ejemplo perfecto de cómo puedes lograr hacerlo es utilizando un pantalón azul y una blusa negra, combinación que además de no ser muy osada, raya dentro de los estándares de lo clásico, por lo cual, es más que seguro que te verás ideal al llevarlo en un evento que tengas planeado para esta época del año.

Este look es perfecto si tienes un estilo semiformal

