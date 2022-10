VIDEO | Paco de Miguel denuncia robo en su hogar: “Ya ni en tu casa puedes estar bien”

Paco de Miguel, comediante e influencer, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de la delincuencia en su propia casa, sin embargo, más allá de los objetos materiales, el creador de contenido se mostró enojado, preocupado y frustrado debido a que considera que le robaron su tranquilidad, por lo que mandó un fuerte mensaje en el que también adelantó que procederá legalmente para capturar al o a los ladrones que perpetuaron el robo.

“No me gusta hablar mucho de esto en redes sociales, pero las redes también son importantes para decir este tipo de cosas, porque como país estamos de la chin… Hoy a las cuatro de la mañana se metieron a mi casa por el portón, literalmente rompieron el candado, mi mamá bajó y preguntó así de ‘¿quién está ahí?’ el ratero agarró una bicicleta que tenía afuera y se fue así, literalmente, con mi bicicleta y no es la bicicleta el empu… es que te roben la tranquilidad y que se metan a su casa y que te roben, estoy empu… triste, le hablamos a la policía, llegaron como quince y entre todos no se hizo uno, pero qué coraje que pasen este tipo de cosas”, señaló Paco de Miguel durante su video.

Como se mencionó antes, Paco de Miguel adelantó que procederá legalmente para lograr capturar al o a los ladrones que se metieron a su domicilio para robar, asimismo, señaló que se sintió afortunado de que toda esta desafortunada situación solo quedó en un robo pues es evidente que su madre o él mismo pudieron resultar afectados por los delincuentes.

“Afortunadamente solo fue la bicicleta lo que se llevaron, no es lo material, eso me viene valiendo madre, como les dije es que te roben esa tranquilidad de que ya ni en tu casa puedes estar bien, eso me parece de la chin… y sí, yo la verdad sí voy a levantar mi denuncia porque creo que es importante, luego lo dejamos pasar y decimos ‘ay no van a hacer nada’ pero nosotros vamos a poner nuestro granito de arena yendo a poner nuestra denuncia”, finalizó su video el comediante.

Paco de Miguel es todo un fenómeno en redes sociales gracias a sus divertidos videos. Foto: Especial

Cabe mencionar que Paco de Miguel, quien participó en la tercera temporada de “LOL: Last One Laughing”, no reveló la dirección de su domicilio por motivos de seguridad, sin embargo, se sabe que radica en la Ciudad de México y tras su anunció comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes de apoyo, sin embargo, ya no volvió a actualizar la información de su denuncia, por lo que se desconoce si ya hay alguna pista sobre el o los delincuentes implicados en el robo.

SIGUE LEYENDO:

"No sabe leer": Lolita Cortés responde a la polémica con Paco de Miguel en "La Academia"

Paco de Miguel arremete contra La Academia tras humillación de Lolita Cortés: “el error fue mío”