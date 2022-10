Tráiler | La película más vista en Netflix que causa polémica con su intensa historia basada en hechos reales

La plataforma de streaming Netflix busca constantemente renovar su contenido, que va desde series y películas de terror psicológico y drama, hasta producciones basadas en hechos reales o de ciencia ficción; de manera mensual, la página dedicada al séptimo arte busca ampliar sus opciones, por lo que en el mes de octubre no es la excepción.

Entre las producciones más esperadas para este nuevo mes de octubre se incluyen La maldición de Bridge Hollow (14 de octubre), La Escuela del Bien y del Mal (19 de octubre) y El Ángel de la Muerte (26 de octubre), pero también series como Derry Girls: Temporada 3 (7 de octubre) y El club de la medianoche (7 de octubre).

Una película basada en hechos reales

Sin embargo, existen producciones que logran destacar dentro de la plataforma y se unen a la lista de lo más visto en México, tal como sucede con el thriller judicial que además está inspirado en hechos reales; se trata de la cinta bajo el título de “El precio de la verdad”, la cual está basada en hechos reales.

Esta cinta fue dirigida por Todd Haynes quien trabajó en proyectos fílmicos como Poison, Safe, Velvet Goldmine, Far from Heaven, I'm Not There y Carol; además de productos televisivos como Dootie Gets Spanked y Mildred Pierce.

¿De qué trata "El precio de la verdad"?

“El precio de la verdad” sigue la historia de un abogado que descubre que una serie de muertes están vinculadas a una de las compañías más grandes y poderosas del mundo, sin embargo, decide encontrar la forma de demostrar la veracidad de las investigaciones detrás de dicho caso, pero al intentarlo pone en riesgo su futuro profesional pero sobre todo a su familia e incluso su propia vida.

Cabe señalar que esta producción cinematográfica tuvo estreno en 2019 y fue nominada al Premio César a la Mejor película extranjera, misma que contó con las actuaciones principales de Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Bill Camp, y Tim Robbins y que logró recaudar con su lanzamiento más de 23 millones de dólares.

