Santiago, participante de "Acapulco Shore", tiene cáncer de mama: "A los hombres también nos da"

Santiago Santana, quien es conocido por su participación en “Acapulco Shore”, dio a conocer que padece cáncer de mama, además dejó ver que ya se sometió a una cirugía como parte del tratamiento para combatir esta enfermedad y también aprovechó para enviar un mensaje con el que busca concientizar a sus seguidores sobre esta enfermedad, la cual, no es exclusiva de mujeres, como se podría pensar, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que sabemos acerca del estado de salud del también influencer.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde el joven de 25 años que saltó a la fama tras participar en “Enamorándonos” confirmó su desafortunado diagnóstico y luego de agradecer el apoyo de su familia y de su novia, también confesó que en un principio “se le vino el mundo encima”, pero aseguró que, afortunadamente, todo su proceso ha tenido resultados positivos e hizo énfasis en que la actitud con la que se enfrente la enfermedad es muy determinante.

Santi ha participado en "Enamorándonos" y "Acapulco Shore". Foto: IG: santisantanamx

“Gracias a mis amigos, familia y novia que me están apoyando”, comenzó “Santi” su mensaje, “Bueno amigos, muchos no sabrán, pocos sí, me detectaron un pequeño cáncer de mama, sí a los hombres también nos da. Bueno, a las y a los que sí han tenido pues lo que les diría es que, al principio, cuando te dan la noticia, se te viene el mundo abajo, pero en realidad no es tan grave ni tan fuerte como al principio parece, que nada que lo superen, que el ánimo interviene muchísimo y la fuerza de voluntad y que con el ánimo se sale adelante y que se ve todo muy negro, pero que al final eso dura muy poquitos días, luego se ve completamente distinto”, finalizó el ex “Acapulco Shore”.

Santi tiene más de 100 mil seguidores en Instagram. Foto: IG: santisantanamx

Luego del mensaje de Santiago Santana, él mismo compartió una fotografía en la que informó que ya se sometió a una cirugía en la que se le extirpó el tejido canceroso, el cual, mostró ante la cámara, además, aseguró que la operación había sido todo un éxito. “Bueno amigos, me operaron hoy y me extirparon esto. Todo salió bien”, escribió el también DJ.

Santiago Santana fue operado para extirparle el tejido afectado. Foto: IG: santisantanamx

De momento, se desconoce cuál es el siguiente paso en el tratamiento de Santiago Santana, pero se espera que, tal como lo ha hecho hasta ahora, él mismo ofrezca detalles a través de sus redes sociales, donde también ha podido sentir el apoyo de sus seguidores y de otros ex “Acapulco Shore”.

SIGUE LEYENDO:

Karime de Acapulco Shore se casa, así es su anillo de compromiso

VIDEO | Manelyk González responde a todo lo que dicen de ella en Acapulco Shore