Pablo Lyle: este productor alza la mano para contratar al actor tras su estancia en la cárcel por homicidio involuntario

Hace tan sólo unos días Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, de 63 años, y aunque se ha señalado que su carrera como actor llegó a su fin debido a los antecedentes legales un productor mexicano se dijo dispuesto a contratarlo una vez que cumpliera su condena.

La vida del actor de "Mi adorable maldición" cambió tras un incidente de tránsito en marzo de 2019, pues cuando se dirigía al aeropuerto de Miami en compañía de su esposa y sus dos hijos, su cuñado hizo una maniobra al volante que molestó a Hernández provocando que los interceptara en un semáforo. El altercado desató una pelea en la que Lyle golpeó al ciudadano cubano, quien cuatro días después murió en el hospital por una lesión cerebral.

Nicandro Díaz dispuesto a contratar a Pablo Lyle. Foto: IG @nicandrodiazof

El productor Nicandro Díaz fue cuestionado sobre el caso de Pablo Lyle y señaló que no tendría ningún problema en contratarlo una vez que salga de la cárcel, aunque la condición sería encontrar una historia y personaje que sea adecuado para él y la edad que tenga en ese momento, pues la sentencia se dictará el próximo 26 de octubre y el fiscal exigió la pena máxima, que son 15 años en una prisión estatal.

"Es una tristeza porque finalmente cómo un momentito te puede cambiar la vida, es una enseñanza para todos y lo que más quisiera una persona tan buena, porque debo decirlo, es una persona extraordinaria, de buenos sentimientos (…) Ojalá que las cosas se acomoden a su favor (…) No he estado yo en esas circunstancias que me digan que no contrate a alguien por 'x' o 'y' en ese sentido, no me ha pasado”, dijo en entrevista con el periodista Edén Dorantes.

Famosos que apoyan a Pablo Lyle

Luego de tres años de un intenso proceso legal en el que Pablo Lyle permaneció en arresto domiciliario en Miami el actor fue declarado culpable, famosos no dudaron en externar su apoyo y dedicar emotivas palabras a través de redes sociales con las que recordaron momentos junto a él.

Este fue el caso de la conductora Andrea Legarreta, quien acompañó el mensaje con una fotografía junto a Lyle: “Lo que yo adoro a Pablo… El dolor y la tristeza que me provoca lo que ha vivido desde hace más de 3 años como resultado de una reacción o impulso erróneo pero tan humano como muchos y que jamás imaginó, ni deseó tan trágico resultado”.

Pablo Lyle podría pasar 15 años en prisión. Foto: IG @pablolyle

Michelle Renaud, quien participó con Lyle en “La sombra del pasado”, también envió un emotivo mensaje al actor: “Me da mucha tristeza todo lo que está viviendo Pablo Lyle. Solo quiero decir que yo trabaje con él muchos meses y conocí a un papá y esposo que da todo por su familia, un gran compañero , muy amoroso y humano como todos”.

Celebridades como Yanet Garcia, Mauricio Barcelata, Adriana Louvier, Renata Notni, Alessandra Rosaldo, Isabel Lascurain, David Salomón y Horacio Panchereti se sumaron a las muestras de apoyo a través de los comentarios.

