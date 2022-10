Galilea Montijo revela qué hizo con el medio millón de pesos que le dieron cuando ganó Big Brother VIP

Fue hace 20 años, cuando salió al aire la primera temporada de Big Brother en su versión VIP, en la que Galilea Montijo se coronó como ganadora de este reality show, el pasado fin de semana, la conductora de Hoy habló con sus seguidores sobre esta experiencia a través de una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales.

Y es que los seguidores de “la Gali” como le dicen de cariño cuestionaron a la conductora sobre cómo vivió aquella experiencia de estar encerrada las 24 horas los 7 días de la semana, así como lo qué hizo con el premio que ganó al ser la triunfadora de esta primera temporada de Big Brother Vip.

La querida conductora del programa Hoy recordó que durante el tiempo que estuvo encerrada en Big Brother VIP tuvo más cercanía con Lorena Herrera y Alejandro Ibarra, sin embargo, con todos hizo gran amistad porque asegura que de verdad dentro del proyecto todos se hacen hermanos.

Además reveló que no se esperaba ser la gran ganadora del primer lugar de Big Brother VIP, pues aunque nunca estuvo nominada por sus compañeros a ella le hubiera gustado estar para saber más o menos como estaba el apoyo de su público y es que ella pensaba que Facundo iba a ser el ganador.

“No me imaginaba ser la ganadora, y las últimas semanas yo pedía que me nominaran para saber cómo estaba con el público. Yo pensé que el ganador iba a ser Facundo, cuando dicen ‘tercer lugar Arath de la Torre’, está increíble, pensé ‘yo me llevó el segundo lugar’, pero jamás imaginé que me llevaría el primero”, dijo Gali en la transmisión que hizo en redes sociales