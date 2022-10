Gaby Ramírez conquista la red en look de abdomen descubierto y presume su belleza a sus 32 años

Gaby Ramírez de Venga La Alegría Fin de Semana se convirtió en tema de conversación en el mundo de las redes sociales después de presumir su belleza a sus 32 años en un hermoso look que resulta perfecto para la presente temporada de otoño o al menos así se lo hicieron saber sus fieles seguidores.

Frente a las cámaras de televisión, la famosa nacida en Monterrey, Nuevo León, demostró el verdadero motivo por el que es considerada una de las conductoras más bellas de la actualidad, robando suspiros con un hermoso outfit que le quedó a la perfección.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, el matutino de TV Azteca compartió una fotografía en la que presumió a todo su elenco, pero la que más robó suspiros fue la guapa presentadora pues lució de manera increíble su gran figura que la convierte en toda una referente de la moda.

Foto: Instagram/@gabrirmz

Gaby Ramírez se luce en colorido look

El pasado fin de semana, Gaby Ramírez se coronó como una referente de la moda al lucir un atractivo look que resaltó su incuestionable figura a sus 32 años. La gran mayoría de los seguidores de Venga La Alegría Fin de Semana se rindieron ante la gran belleza que ha conseguido la estrella de televisión.

Resulta que la también participante de reality shows como "¡Quiero cantar!" y "¡Quiero bailar!" derrochó elegancia con un look de minifalda que complementó con un top amarillo, un blazer azul y unas hermosas zapatillas color plateadas. Todo en conjunto la hizo lucir más bella que nunca.

Como era de esperarse, el colorido look de Gaby Ramírez no pasó desapercibido para nadie alcanzando a los pocos minutos miles de "me gusta" y recibiendo un sin fin de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de prendas que resaltan sus tonificadas piernas y escultural figura.

"Hermosa", "Bella" y "Preciosa", fueron algunos de los halagos que recibió Gaby Ramírez en su reciente aparición en el programa matutino Venga La Alegría.

Foto: Instagram/@vengalaalegria

