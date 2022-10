Francis: La estrella trans que superó el bullying y triunfó como vedette en el Cine Mexicano

El Cine Mexicano ha sido semillero de grandes talentos, pues a lo largo de los años le ha dado oportunidad a diferentes figuras, una de ellas fue Francis, una estrella trans que tuvo una historia llena de altibajos, pues desde joven sufrió bullying, sin embargo, lo logró superar y triunfó como vedette, no sólo en la pantalla grande, sino también en la televisión y sobre todo el teatro, convirtiéndose en una de las celebridades más queridas del mundo el espectáculo.

Francisco Del Carmen García Escalante, nombre de nacimiento de la celebridad, nació en San Francisco de Campeche, Campeche, el 6 de abril de 1958. Sus padres fueron Zula Escalante y el músico Francisco García Jesús, quien abandonó a su madre cuando ésta estaba embarazada, por lo que creció siendo criado por su mamá y por su tía Zoila, quienes le dieron mucho cariño y afecto.

Francis nació el el 6 de abril de 1958 Foto: Cuartoscuro

Francis sufrió bullying siendo un infante

La mamá de la estrella indicó que desde muy pequeño se notó que "no era un varoncito normal", ya que sus modales y ademanes, hacían ver, para muchas personas de la época, que tenía otra identidad de género. De acuerdo a lo que dijo en "La historia detrás del mito", Francis era muy femenino, por lo que desde que entró al preescolar sufrió bullying, no sólo por sus compañeros sino también por parte de sus maestros.

"Me presentó la directora con dos maestros para decirme que si ya me había dado cuenta que el niño... Me hablaron, así de plano. 'Si dios me lo mandó así, así me lo dejan. Dios sabrá por qué me lo mandó así. Y si ese es un motivo para que no pueda estar en el kinder, en cualquier momento me lo traigo a mi casa'", recordó que les contestó a las autoridades de la escuela, demostrando su apoyo incondicional a su entonces pequeño.

A pesar de que era defendido por su madre, Francis no pudo evitar el acoso escolar en etapas más grande, pues tan sólo en la primaria fue objeto de bromas, burlas y hasta agresiones físicas por parte de sus compañeros. Aunque era víctima de todo esto, no dejó que influyera en sus estudios y siempre tuvo un buen rendimiento, además, encontró en el dibujo y el diseño de ropa una forma de expresarse.

Francis: de modista a vedette del Cine Mexicano

En su estado natal comenzó a hacer vestuarios para los carnavales y las quinceañeras, así como para otro tipo de eventos, sin embargo, en la Ciudad de México fue llamado para ofrecerle una oportunidad, y aunque al principio no le fue bien, al encontrarse con el modista Mitzy, que en ese entonces un joven aprendiz de diseñador, empezó a hacerle sus trajes a diferentes vedettes, entre ellas la Princesa Lea, a quien apadrinó Vicente Fernández.

Gracias a este acercamiento con el mundo nocturno, Francis decidió hacer su propio espectáculo estilo Las Vegas con un cast travesti que llevó el nombre de "El show de Francis". Se convirtió en la presentación más aclamada de la época, pues por varios años abarrotó el Teatro Blanquita y otros recintos más, tanto de la capital como de la República Mexicana y algunas ciudades de Estados Unidos.

"Bellas de noche", la primera película del Cine de Ficheras, fue su debut en la pantalla grande y a pesar de no tener un papel importante fue considerada para otros proyectos. "Los relajados", "De super macho a super hembra", "Teto, música y travestis" y "My Father, Rua Alguem 5555", son algunas de las producciones en la cinematografía, mientras que en la televisión apareció en "Vivo por Elena", "Mujer, casos de la vida real" y "Desde Gayola".

Francis pasó de crear vestuarios a hacer su show Foto: Cuartoscuro

La vedette y actriz se definía como "Francis" un personaje creado por Francisco, a quien también llamaba “La Fantasía hecha Mujer”, por lo que en muchas entrevistas se le escucha decir que no le importa si se referían a su persona como "él" o "ella". La artista falleció el 10 de octubre de 2007, a los 49 años, debido a una trombosis pulmonar.

