Con 58 años de carrera y 72 de edad, Sylvia Pasquel camina a su ritmo y planea seguir trabajando

Con 58 años de carrera y 72 de edad, Sylvia Pasquel recibió una nominación a los Premios Ariel como mejor actriz por su primer protagónico en la cinta “El Diablo entre las piernas”, demostrando que sin importar en qué época de la vida se encuentre, siempre hay historias interesantes que contar.

“Tenemos que quitarnos el chip de que cuando una persona llega a determinada edad o se jubila de su trabajo, ya dejó de producir. Les dicen que descansen, pero la persona que haga eso se va a deprimir, obviamente, porque se siente mal de que la hagan a un lado, cuando aún tienen la oportunidad de poder hacer sus sueños pendientes”, señaló la actriz.

Lamentó que ahora sólo se releve a las personas por su edad, cuando antes era la gente adulta la que mandaba y dirigía las tribus, por la sabiduría que tenían, por eso considera que hay que animar a esta parte de la población a seguir activos, por eso ella no tuvo reparos en mostrarse como nunca en este largometraje de Arturo Ripstein.

Sobre la nominación, afirmó que es un placer competir con compañeras de la industria de distintas edades y en filmes tan diversos, porque esto muestra la riqueza del cine mexicano, aunque reconoció que muchas resaltan el maltrato que aún sigue viviendo la mujer, ya sea físico o psicológico, como con su papel de “Beatriz”.

“En nuestro caso, Paz Alicia Garciadiego no la escribió con ese tono, pero al ver las circunstancias y el trato que recibe la mujer, de alguna manera se empata con todo lo que está pasando en este momento y evidencia el maltrato que hemos tenido nosotras a través del tiempo y en distintas épocas”, detalló.

La cinta compite por ocho estatuillas en total, entre ellas mejor director, pero a Pasquel le sorprendió que no estuvieran en la categoría de mejor película, “no sé qué vieron o en qué momento me perdí. Pero bueno lo importante es que se habla de la película… Ya me hablaron de Los Ángeles que quieren estrenarla en un festival, entonces ahí vamos”.

Además de este proyecto, recién estrenó “Siempre reinas” en Netflix, una serie en la que también están Lucía Méndez, Laura Zapata y Lorena Herrera y en la que se ve cómo conviven como amigas y artistas: “Van a conocer otros aspectos de nosotras, que a lo mejor nunca había visto o no se habían dado cuenta”.

Sylvia Pasquel desea seguir en los escenarios

El filme se iba a estrenar hace dos años, pero por la pandemia se retrasó su llegada a salas.

Alejandro Suárez está nominado como mejor actor, y Ripstein también está en la terna de directores.

Entre los proyectos que tiene para el otro año, espera montar la obra “Un tranvía llamado Deseo”.

También participa en la serie “Un día para vivir”, que se transmite en TV Azteca.

8 nominaciones tienen en total la película.

147 minutos de duración tiene la cinta.

PAL