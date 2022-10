Carlos Carrera entra al mundo de los asesinos seriales con "Lotería del Crimen"

La mayoría de los mexicanos no confía en las autoridades; sin embargo, el director Carlos Carrera y el actor Claudio Lafarga, consideran que hay muchos policías con vocación, pero no cuentan con los recursos necesarios para hacer su trabajo, justo a ellos es a quienes intenta retratar en la nueva serie “Lotería del Crimen”.

“Muchos pensamos en la policía y creemos que todos son corruptos, pero creo que también hay policías honestos y serios, de ellos también hay que hablar”, afirmó Carrera, quien dirige este proyecto que se estrena hoy a las 22:30 horas.

La serie es protagonizada por Julieta Grajales y Lafarga, quienes convivieron una semana con policías reales para conocer cómo se movían, el manejo de armas y entrenaron para hacer sus personajes, lo más reales posibles. Ahí notaron que muchos tienen una verdadera vocación, pero no cuentan con los recursos necesarios para trabajar.

“Mucha de la información que se da en este proyecto es que hay falta de recursos y apoyos gubernamentales. Cuando fuimos a la Universidad de la Policía, pude hablar con varios maestros y nos comentaron que los casos no se resuelven por falta de ganas, si no de recursos, no se dan abasto con la cantidad de cosas que hay. Sin duda creo que este proyecto ayudará a que confiemos más en la policía”, dijo Claudio, quien da vida a Bruno Barraza.

Para Julieta dar vida a la teniente Victoria Vargas es una satisfacción enorme por poder mostrar el trabajo de las mujeres fuertes y aguerridas que trabajan por sacar adelante al país. Además, aunque hay varias series policíacas estadounidenses en la pantalla chica, pidió al público no ser malinchista y darle una oportunidad a “Lotería del Crimen”.

Su personaje lo preparó con la visita a la universidad, pero también apoyada en sus clases de psicología, ya que durante la pandemia entró a estudiar para entender mejor a sus personajes.

Sigue leyendo:

Joaquín Cosío bateó a Lucero y al "Potrillo" por este personaje icónico del cine mexicano | VIDEO

“Hollywood NO es la Meca del Cine” Daniel Giménez Cacho genera polémica con esta fuerte declaración