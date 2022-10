La artista infantil Luli Pampín ayuda a los niños con mensajes positivos en su música

Sonriente durante todo momento y con la capacidad de captar la atención de cualquier niño que se plante frente a ella. Comenzó esta aventura desde la infancia, aquella donde era la pequeña Lucía Pérez Gerardi soñando con cantar y bailar, con plantarse ante un público y llevar algo a ellos, ser reconocida por lo que mostraba.

Hoy en día, como adulta, Lucía se ha convertido en Luli Pampín, la artista infantil que lleva sus canciones, bailes y diversión a los niños de cada hogar para hacerles ver que con motivación, paciencia, amistad y mucho amor, se puede disfrutar cada momento de su niñez.

Aunado a esto, Luli Pampín recordó cómo fue su crecimiento y qué le ha dejado este personaje con el público mexicano.

Luli Pampín se presenta en la Ciudad de México

Con su tercera ocasión en nuestro país para mostrar el show "Bienvenidos", Luli indica qué verán los niños en su show.

"Los niños podrán encontrar a mi personaje que fue una muñeca de una cajita musical hasta la Luli Pampín que hoy conocen y vamos a trabajar con la imaginación y otros personajes que van a bailar con nosotros, además de aprender cosas como el lavado de manos, de dientes. Haremos ejercicios y le cantaremos Las Mañanitas a quienes cumplan años", indicó en entrevista para El Heraldo de México.

Con la intención de que los niños se lleven aprendizajes, abundó que: "He ido evolucionando como artista y como mamá con cada show. De los niños aprendo qué es lo que les gusta más o qué puedo cambiar y mejorar. A todos los adultos nos ha costado adaptarnos a la tecnología, mientras para los niños es normal. Esto a mí me mantiene en alerta".

Desea ayudar a los niños

Sorprendida con la calidez del público infantil mexicano, al que define como apasionado y con muchos gritos, Luli recuerda sus inicios con este personaje, por qué decidió crearlo y cómo la ha acercado a su público.

"Cuando comencé en esto no sabía qué pasaría, pero me motivaba y fueron años de estar remando. Luli Pampín fue un proyecto que nació solo y paso a pasito creció al show, la música, los libros. Fue con motivación y constancia en mi camino", dijo.

Ahí es donde dio crédito a su hijo, quien le da ideas y determinación.

"Mi hijo es mi mayor motor y quien más me enseña, de él aprendo lo que pongo en Luli Pampín. Por ejemplo, juegos de palabras para que no tenga miedo, aprenda a hablar o no tenga pesadillas.

"Las redes sociales me acercan a los mensajes de papás de todas partes del mundo; me piden canciones para hablar de mensajes. También se han acercado familias a decirme que sus niños con Asperger su primera palabra fue con una de mis canciones o un bebé también. Eso es hermoso para mí", indicó.

Su niñez, de cantar en su cuarto a ser famosa

La niña que fue Luli también tenía muchos sueños por cumplir. Eso es lo que recordó.

"Yo soy la segunda de cinco hermanos, todos hombres, así que yo era un niño más en mi casa, jugaba al futbol y me subía a los árboles como un mono. Pasé una infancia jugando en la calle y me la pasaba cantando y bailando en mi habitación, pero no me gustaba que me vieran y estaba encerrada, era sólo para mí", confesó.

"Con Luli Pampín fue la primera vez que me animé a estar sola, coincidió con mi maternidad y me di cuenta que cuando sos madre no hay temor que valga, pero antes de niña me daba vergüenza y en mi cabeza no cabía cantar frente a alguien. Yo de niña bailaba con Shakira, con Thalía, con Michael Jackson, lo bailaba todo, encerrada", remarcó al echar memoria al pasado.

Con años en el Coro de un Conservatorio, la artista aceptó de quien es fan.

"Yo veía Sailor Moon y me ha dejado mensajes, y tengo esa responsabilidad de dejar mensajes positivos porque yo los tuve desde niña y aún ahora de adulta me afectan, por eso quiero dejar algo en los niños para cuando crezcan, por eso me tomo muy en serio a Luli Pampín", añadió.

Concierto este domingo 2 de octubre

Luli Pampín se presentará este domingo 2 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1. En este evento, hará un sorteo en vivo para que las personas con su entrada tengan oportunidad de que 20 a 30 niños entren a un meet & greet con ella.

El evento de este domingo contará con dos funciones, 13:30 y 16:30 horas. Su actual gira ha conformado ciudades como Aguascalientes, Cuernavaca, Guadalajara, León, Monterrey, Pachuca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Toluca, Torreón. Y se suman Merida, Acapulco y Tijuana.

Adquiere tus boletos en las taquillas del Centro Cultural Teatro 1 y a través de Ticketmaster.

En ideas, está contra el Bullying

Hay un personaje de un niño que nos agua la fiesta y molesta a los niños, les hace bullying. En la vida real conocí este niño y noté que se habla de quien recibe el bullying pero también hay ausencia de hablar de quien lo hace.

Este niño que conocí me di cuenta que tenía una gran carencia de amor, y en el momento que yo le di un poco de atención cambió totalmente, era un niño súper cariñoso. Está bueno hablar de ese lado del bullying también, saber qué pasa en casa.

La primera reacción va a ser de rechazo y luego, con risas, se contagiará con el poder del amor que es lo que cura. Y esto pasa con niños que intentan llamar la atención de esta manera y sólo quieren que les presten atención.

Hay que mirar qué pasa en lugar de decirle que se aparte, veamos qué pasa y vayamos a la raíz del problema.

