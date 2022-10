Controla tus latidos antes de ver cómo lucía Ricky Martin de joven con el pelo largo

Ricky Martin es una de las estrellas más importantes de la música latina y que ha logrado trascender fronteras. El cantante y actor puertorriqueño de 50 años, que ha vendido millones de discos en todo el mundo y que ha recibido cientos de premios a lo largo de su carrera, es uno de los artistas que se encarga de presumir su belleza en sus redes sociales. En los últimos días, se viralizó cómo lucía el intérprete de ‘Disparo al corazón’ cuando tenía el pelo largo.

En las últimas semanas, Ricky Martin anunció que dará un concierto en Colombia, país que el boricua no visitaba desde hace 17 años. El mismo tendrá lugar el 24 de noviembre en el Movistar Arena y será uno de los más importantes del año. El cantante se mostró muy emocionado de regresar a tierras colombianas y allí hará un repaso por todos sus éxitos y su más reciente tema musical ‘A veces bien y a veces mal’ y que cuenta con la colaboración de Reik.

Ricky Martin regresará a Colombia luego de 17 años. Fuente Instagram @ricky_martin

En cuanto a lo personal, no ha sido algo fácil el año para Ricky Martin teniendo en cuenta que ha pasado por varios procesos judiciales donde sufrió la acusación de una ex empleada doméstica y de una ex trabajadora. Ahora, se suma Dennis Yadiel Sánchez, sobrino del puertorrriqueño quien lo acusa de abuso sexual. En relación a esto, el intérprete de ‘Livin la vida loca’ respondió que quiere extorsionarlo y que será la justicia la que se encargue de resolver el caso.

Ricky Martin tiene 50 años y ha demostrado en sus redes sociales que la edad no es un impedimento para demostrar que es uno de los galanes más atractivos del mundo. Se difundió en las últimas horas unas imágenes del cantante boricua cuando tenía pelo largo en la década del ’90, época en la que tenía sus primeras apariciones en televisión y empezaba a conquistar con su música.

En las fotos se puede ver a un joven Ricky Martin, con una larga cabellera y con rulos, con un cuerpo marcado, barbilla partida y con la sonrisa que lo caracteriza. Este look era muy utilizado en la década del ’90 y no era extraño que las celebridades del mundo del espectáculo lo utilizaran y que daba un aire más sensual y juvenil.