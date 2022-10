Andrea Meza y su impactante look rubio y vestido de princesa | FOTO

La ex miss universo mexicana, Andrea Meza dejó por un momento su clásica cabellera castaña e impactó con un look rubio y largo, lo que dejó con la boca abierta a sus seguidores quienes estaban acostumbrados a verla con un estilo 100% latino.

Este espectacular outfit fue diseñado específicamente para asistir a los Latin Billboard 2022 donde quiso verse de manera única luciendo cabello largo y blondie, pero lo que más llamó la atención de esa noche fue su increíble vestido de princesa en color verde fosforescente.

"Sentirme como princesa de Disney por una noche", escribió junto a varias fotografías donde compartió con sus seguidores el despampanante vestido que usó para la alfombra roja de los premios de la música.

Pero para cerrar la noche con broche de oro, utilizó un segundo vestido con la tendencia pink que recientemente se ha vuelto un ícono de moda. En esta ocasión eligió una indumentaria con brillantes plateados y tul rosa en la parte del escote, pero lo que le dio el plus fue la abertura en la pierna de lado derecho.

"Life in plastic, it’s fantastic, second look for Billboard", fue el texto que colocó junto a su segundo look, el cual rápidamente se llevó los elogios y halagos de sus más 2 millones de seguidores.

La mexicana fue invitada a esta gala donde robó los flash de la cámara, quienes no esperaban a que la mujer más hermosa del mundo apareciera sin su ya icónico look brunette.

Más enamorada que nunca

En dicho evento, la modelo también se dejó ver con su novio Antonio, un estadounidense creador de contenido, con quien mantiene una relación amorosa por más de dos años, desde entonces no ha dudado en destapar el amor y admiración que siente pr su pareja.

En diversas ocasiones ha compartido momentos únicos con Antonio de quien dice estar más enamorada que nunca y así lo ha demostrado al posar junto a él la mayor parte de su tiempo y en varios lugares del mundo.

Andrea Meza habló por primera vez sobre la maternidad

Hace poco, Andrea, se manifestó en redes sociales sobre uno de los temas de la que es consultada a menudo. Recientemente en sus historias de Instagram, ha respondido con total sinceridad a las dudas de sus fans que insistentemente le han preguntado sobre la posibilidad de que pronto se convierta en madre. “¿A qué edad te gustaría ser mamá?”, fue la pregunta que en esta ocasión lanzó uno de sus seguidores, a lo que la modelo de inmediato contesto entre risas: “¡Nunca!”.

Andrea Meza no dejó a sus fans con la duda y ahondó en el tema, aprovechando la ocasión para aclarar que por ahora no está en sus planes convertirse en madre y que incluso podría ser que la maternidad no sea algo para ella. “No sé. La verdad es que no sé si quiero hijos. Ser mamá no es para todas, pero nunca digas nunca”.

