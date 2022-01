Famosa actriz estadounidense triunfó en el Cine de Oro al opacar a mexicanas

El Cine de Oro le abrió las puertas a varios actores y actrices nacionales e internacionales, pues no sólo los intérpretes mexicanos lograron colocarse en el gusto del público, también estrellas provenientes de otros países consiguieron gran renombre en la industria, tal fue el caso de esta famosa estadounidense que logró triunfar a pesar de no hablar español.

Amadee Chabot trabajó por muchos años en la industria del entretenimiento. Hizo algunos papeles en Hollywood, pero donde su carrera despuntó fue en México, ya que hizo algunos proyectos con grandes figuras de la época como Antonio Aguilar, Fernando Luján, Mauricio Garcés y hasta con el Santo, quien protagonizó películas con Blue Demon.

Amadee Chabot: una reina de belleza que saltó al cine

La actriz nació en Chicago, Illinois en 1945, se sabe poco de quienes fueron sus padres y su demás familia, sin embargo, es bien conocido que pasó toda su infancia y adolescencia viviendo en Northridge, California.

Antes de formar parte de la industria del entretenimiento, Chabot tenía interés por los concursos de belleza, así que en 1962, participó en Miss California llevándose la corona, y después se inscribió en Miss USA World, certamen que le dio la oportunidad de representar a Estados Unidos en Miss Mundo, en el que consiguió el séptimo puesto.

Amadee Chabot fue Miss California 1962 Foto: Facebook GLAMOUR ARGENTINO

Su belleza llamó la atención del artista Bob Hope, quien la invitó a participar en una serie de presentaciones para el ejército de los Estados Unidos en el sureste asiático. Esta experiencia hizo que la reina de belleza se interesara por la actuación y poco tiempo después, en 1963, hizo su debut en la pantalla chica al aparecer en unos episodios de la serie "The Beverly Hillbillies".

Al año siguiente tuvo papeles como actriz de reparto en las cintas "Muscle Beach Party", "A House is Not a Home" y "For Those Who Think Young", posteriormente participó en "Three on a Couch" junto a Jerry Lewis y "Murderers Row" con Dean Martin.

Amadee Chabot llega al Cine de Oro

El talento y atractivo de Miss California cautivó a algunos directores mexicanos que la convocaron para ser parte de la última etapa del Cine de Oro. El primer filme en el que actuó fue 'El tesoro de Moctezuma', del director René Cardona, el cual tuvo como protagonista a El Santo y el galán Jorge Rivero; esta cinta fue la secuela de 'Operación 67'.

Amadee Chabot fue parte del cine de luchadores Foto: Especial

"Autopsia de un fantasma" (1966), "Agente 00 Sexy" (1967), "Peligro...! mujeres en acción" (1967), "Narda o el verano" (1968) y "Las sicodélicas" (1968), son algunas de las 24 películas que hizo y en las que se le tuvo que doblar la voz, pues la actriz no sabía hablar español.

A pesar de tener una trayectoria exitosa y comenzar a despuntar en la industria consiguiendo contratos tanto en producciones mexicanas, como de Perú, Colombia, Puerto Rico y Ecuador, Amadee Chabot decidió alejarse de los escenarios después de actuar en "Campeones del ring", película de 1972.

La diva del cine regresó a Estados Unidos donde se casó y formó una familia. Actualmente, ya no hace nada relacionado con el espectáculo, pues dio un giro a su vida, al convertirse en agente inmobiliaria en la ciudad californiana de Merced, en donde es una de las empresarias de bienes raíces más exitosas de dicho estado.

"¿Qué me trajo a México? en este punto, no lo sé. Sin embargo, sin duda fue un buen paso en mi carrera. Después de interpretar pequeños papeles en películas rutinarias de Hollywood, obtuve papeles sustanciales en México, y el trabajo fue abundante", escribió Amadee Chabot en la biografía disponible en la página web de su negocio.

SIGUE LEYENDO:

Niña actriz triunfó en el cine de terror y es hija de una ex reina de belleza

Galán del Cine de Oro se casó con una Miss Universo y es papá de un embajador; esta es su historia

Famosa actriz y cantante del Cine de Oro se quitó la vida por su adicción al alcohol