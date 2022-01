"Todo lo que espera un hombre de mí, no lo quiero dar": Raquel Pankowsky disfruta su soltería

A sus 68 años de edad, la legendaria actriz Raquel Pankowsky rompió el silencio y confesó las razones por las cuales decidió vivir su soltería y no tener una pareja.

A través de una entrevista para el programa "De Primera Mano", Pankowsky declaró que todos los prejuicios sobre la soltería deben desaparecer, esto para que la población vea esta nueva etapa como un estilo de vida.

Además, destacó que en su época si una mujer no tenía pareja era calificada como "solterona" o "dejada"; sin embargo, señaló que vive felizmente sin depender de nadie y sin probarle nada a nadie.

Llevo mucho años sola, desde el 2000 yo creo, pero cuando aprendes a leer ya no te sientes sola, la mejor compañía es un libro, no tienes que darle explicaciones. Todo lo que espera un hombre de mi, la verdad yo no se lo quiero dar.

Raquel se sinceró y dijo que para ser un buen compañero en una relación, primero tienes que aprender a vivir contigo mismo. Por otro lado, señaló que los seres humanos viven diferentes etapas y para todo se paga un precio.

En cuestión de hijos, la actriz aseguró que ya no tuvo y ahora ya no puede. "Los hijos no son todo en la vida", concluyó.

Cuando yo era joven no decidías, tenías mucha presión, si quieres tener hijos bien y si no quieres tener también

