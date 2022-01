Shannon de Lima sacudió la red con el mar de fondo

Shannon de Lima, modelo venezolana que comenzó a ser noticia por sus relaciones amorosas, ahora ya se ganó un nombre en el mundillo de los famosos. La modelo no deja de sorprender con sus diferentes dotes y claro, por su figura, que es a priori lo que le está dando las posibilidades de crecer en el ámbito laboral.

Shannon, tiene 33 años (los está festejando hoy) y actualmente estaría soltera nuevamente tras su ruptura con James Rodríguez, jugador del Sevilla de España y del seleccionado colombiano. Mal no se la ve y en las redes sociales ya tiene más de un aspirante a poderse poner a su lado. Actualmente es una de las mujeres más seguidas en las redes sociales donde acumula más de 2 millones de seguidores de producto de ser dueña de una silueta envidiable que es un trabajo constante con el ejercicio físico y la buena alimentación.

Shannon de Lima posando . Fuente: Instagram Shannon de Lima

No todo es pasarelas y publicidades y es que de Lima, además está formada académicamente. La ex esposa de Marc Antony, estudió tres cursos de Comunicación Social en la Universidad de Santa María para luego probarse en otros horizontes académicos como el Diseño de Interiores y la interpretación. Sin embargo, esto no perduro por su gran talento en el modelaje, que la llevo a mudarse a los Estados Unidos para concentrarse y formarse para lo que hoy es su estilo de vida. Con el paso del tiempo también se convirtió en empresaria y hoy lleva adelante una línea de cosméticos y de indumentaria femenina.

Shannon de Lima sabe como meterse en las retinas de los internautas y utiliza su Instagram para regalarles momentos donde ella disfruta y deja que sea mutua la sensación con sus seguidores. Además, comparte sus primeras fotografías con 33 años, ya que hoy esta de festejos.

Shannon de Lima posando . Fuente: Instagram Shannon de Lima

Son más de 66 mil personas los que le regalaron, en su cumpleaños un like a Shannon y cientos los que se sumaron a los saludos para que tenga un día de natalicio del mejor modo posible. En el posteo se la ve con traje de baño de un color pastel, dando la espalda al agua cristalina y con cabello suelto.