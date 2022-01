Daff Hoffman, prima de YosStop, teme por su vida tras recibir amenazas | VIDEO

Daff Hoffman, sobrina de la actriz Ginny Hoffman y prima de la controvertida youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, reveló la mañana de este jueves 6 de enero, que teme por su vida y la de sus hijos, luego de presuntamente recibir amenazas por parte de los abogados de su expareja, quien según testimonios, la llegó a violentar en repetidas ocasiones.

A través de un videoclip compartido por medio de sus redes sociales, Daff reveló que el próximo 10 de enero a las 9 de la mañana se realizará el juicio contra su expareja, donde espera se haga justicia para ella y sus hijos.

Al respecto la integrante de la familia Hoffman comentó: “Han pasado cosas muy raras, en donde yo quisiera dejar aquí en un video esta evidencia. Los abogados del señor, de mi agresor, han estado tratando de comunicarse conmigo para llegar a un arreglo, el cual su arreglo es que no me presente a esa audiencia”.

Tras revelar esta situación y mostrarse visiblemente afectada, la prima de YosStop confesó tener mucho miedo, pues al no aceptar llegar a un acuerdo, teme por que los abogados de su agresor quieran o busquen impedir que ella asista a la audiencia.

“Me hizo mucho ruido que dentro de sus comentarios ellos dijeran que no me convenía ir, y que ellos tenían comunicación con mi familia. No me consta con quién podrían tener comunicación, y qué tanto esto podría ser verdad o si nada más lo están utilizando para intimidarme”.