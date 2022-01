Carmen Salinas: El día que la actriz imitó a Thalía con "¿me oyen, me escuchan?"

Uno de los momentos más recordados en la trayectoria artística de Thalía fue cuando sorprendió a sus millones de seguidores con una canción improvisada con la que fue objeto de risas y memes, pues los usuarios de redes sociales no dudaron en compartir el especial momento que rápidamente se volvió viral.

Y si aún no recuerdas con claridad de qué estamos hablando, basta con viajar a agosto de 2018, cuando la actriz compartió un video en sus redes sociales en el que lucía espectacular con un mono rosa pastel con flecos y en el que además dejó ver un poco de los lujos entre los que vive en su mansión.

"¿Están ahí mis vidas, están ahí?, ¿Me oyen?, ¿Me escuchan?, ¿Me escuchan, me oyen, me sienten? Yo estoy feliz, feliz, feliz, feliz de que los tengo", dijo entonces Thalía.

El momento rápidamente ganó popularidad entre los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a imitar a la protagonista de "María, la del barrio" e incluso alentaron a otros compartir sus mejores videos en los que interpretaran esta canción improvisada con el #ThaliaChallenge.

Al "challenge" también se sumaron los famosos, quienes no dudaron en cantar y bailar moviendo las caderas y con algunos saltos, tal y como lo hizo la esposa de Tommy Mottola. Una de las celebridades más recordadas por hacer el reto fue Carmen Salinas, quien incluso le agregó su propio toque con un "chiflido".

Así fue el día que Carmen Salinas cantó "¿me oyen, me escuchan?"

La fallecida Carmen Salinas siempre será recordada por un enorme legado en el mundo del entretenimiento, pues la actriz pasó por el teatro, el cine, la televisión y las redes sociales, un lugar en el que compartía el detrás de cámara de cada uno de sus proyectos y algunos de sus momentos más divertidos.

Entre estos últimos destaca la vez que Doña Carmen Salinas imitó a la protagonista de "Marimar". Desde un sillón, la actriz comenzó a cantar el clásico "¿me escuchan, me oyen, me sienten?"; claro que al divertido momento no le podía faltar un toque especial con un chiflido.

Aunque la interpretación de la famosa fue más lenta que la original, se sumó al trend y agregó frases extra como "soy feliz de que los tengo aquí, a mis chiquillos y a mí me gusta rascarme la nariz y sacarme un moquillo por ahí", dijo entre risas. Ya para rematar su actuación, Carmen Salinas agregó el baile de Thalía.

Gracias a la magia del Internet la imagen de la productora de la obra "Aventurera" quedará guardada en la memoria de todos los mexicanos no sólo con sus mejores películas y telenovelas, sino también con los momentos en los que la actriz disfrutó al igual que el resto de internautas.

