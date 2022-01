Ález Speitzer aparece en la lista de los 100 hombres más guapos del mundo, ¡superó a Zac Efron!

Alex Speitzer se convirtió en tendencia luego que se diera a conocer que forma parte de la lista de los 100 hombres más guapos del mundo, superando incluso a actores como Zac Efron y Noah Centineo, lo que dejó sorprendidos a los internautas así como a las propias admiradoras del actor mexicano.

Fue este jueves que se dio a conocer la famosa lista, difundida por TC Candler y The Independent Critics, en donde destacan grandes celebridades del mundo del espectáculo, en donde apareció el protagonista de la exitosa serie de Netflix "Oscuro Deseo", Alex Speitzer, quien al parecer cumple con las características del “hombre perfecto”.

Junto al mexicano también destacan en el listado Harry Styles, Ryan Gosling y Zayn Malik; no obstante, de acuerdo con el informe, es el protagonista de "Crepúsculo", Robert Pattinson, quien lidera el listado, seguido de Henry Cavill, Bradley Cooper, Brad Pitt y George Clooney.

Álex Speitzer, entre los 100 rostros más bellos del mundo

Ha sido TC Candler y The Independent Critics las publicaciones que recientemente publicaron la lista anual de los100 rostros más bellos en el mundo del entretenimiento. El reporte, difundido en los medios, ha acumulado más de 12 mil millones de reacciones en las redes sociales, así como decenas de millones de visitas.

El listado es considerado como el reporte más prestigioso y reconocido en su tipo internacionalmente, aunque se aclara que esta lista, que registra las 100 caras más bellas del mundo del espectáculo, no supone en absoluto un concurso de popularidad, además que se especifica que no corresponde a la identidad de un país en particular.

De acuerdo con las publicaciones encargadas de dar a conocer esta lista, no se considera si la celebridad es la más famosa, popular, o la que cuenta con mayor alcance en redes, sino que su objetivo es informar y ampliar la opinión pública, en lugar de reflejarla. Otras figuras que destacaron en la lista son V (BTS), Dwayne Johnson, Mario Casas, Cristiano Ronaldo, Zayn Malik, Pablo Alborán, entre otros.

Este año, lo que ha llamado poderosamente la atención de los mexicanos ha sido que el nombre de Alex Speitzer no solo figure entre el listado, sino que además haya superado a muchas cotizadas personalidades de Hollywood, algunas de las cuales cuentan con mayor trayectoria y proyección global gracias a sus carreras. Speitzer figura en el lugar número 79 en la lista, mientras que Zac Efron tiene el puesto 82 y Noah Centineo el 96.

