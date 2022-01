Sofía Reyes, Hispana y Carolina Ross trabajan por la igualdad de género en la música

Aunque se desarrollan en géneros musicales distintos, Sofía Reyes, Hispana y Carolina Ross tuvieron un inicio similar en un mundo dominado por hombres, arriba y abajo de los escenarios, por eso consideran que la mejor opción para crecer es mostrando solidaridad entre todos los proyectos femeninos.

“Es importante apoyarnos e impulsarnos entre nosotras, hay que entender que no es una competencia y que nadie es mejor que otra… Cuando inicié en esto me decían que tenía que hacer algo distinto, porque tal artista ya lo estaba haciendo, y no, eso me provocaba mucha ansiedad, no creo en la competencia, es más padre colaborar y ayudarnos”, afirmó Reyes.

Con este fin, las cantantes forman parte de Equal, una iniciativa global diseñada que busca fomentar la igualdad de género en la música, apoyando a las creadoras bajo una sola marca, esto luego de que notaran que solo una de cada cinco artistas de las listas globales son mujeres.

“Mis mánagers me cuentan que a ellos les decían que no firmaran con una mujer, que era mejor un hombre, porque las mujeres son más sentimentales, o luego se embarazan y se quieren salir. Entonces creo que hacemos un cambio fuerte”, contó Reyes, quien tiene una década en la música y posicionándose en el urbano.

Ross también tiene 10 años en esta industria, primero como cantante de pop y ahora fusionando la música regional, no imagina lo que sus antecesoras tuvieron que pasar, por eso quiere influenciar con su ejemplo a otras niñas, demostrarles que los sueños sí se logran, pero sobre todo mostrar que en el mercado musical no hay un equilibrio.

En el mundo del rap, hispana también es pionera y en varias ocasiones ha visto cómo colegas se desaniman de hacer una carrera por comentarios negativos por parte del público o los artistas hombres, sólo porque no están acostumbrados a ver a una chica en estos escenarios. “Yo me aferré y me quedé, dijeran lo que dijeran, pero muchas compañeras se salían por comentarios negativos”, contó.

Particularmente en el hip hop, hay pocas artistas femeninas a nivel global. Tan sólo un estudio del Instituto Annenberg de la Universidad del Sur de California, patrocinado por Spotify, señala que en Estados Unidos de 2012 a 2020, las mujeres eran más prominentes en el pop (32%) y menos frecuentes en el hip-hop/rap (12.3%).

Las tres intérpretes esperan difundir el talento femenino con esta lista y que tanto hombres como mujeres se den tiempo para escucharlos.

DATOS

Sofía Reyes es la portada de octubre de Equal y planea hacer covers de colegas para hacer que más música suene.

Ross e Hispana también encabezaron este set list en distintos meses del año.

e también encabezaron este set list en distintos meses del año. Equal nació el pasado mes de marzo con Natalia Lafourcade encabezando el proyecto.

nació el pasado mes de marzo con encabezando el proyecto. Reyes ha hecho colaboraciones con varias colegas, entre ellas Becky G y Thalía.

NÚMEROS

2% disminuyó la presencia de artistas mujeres en EU en 2020.

en EU en 2020. 21.6% mujeres estuvieron presentes en la industria de 2012 y 2020, del cien por ciento.

CAR