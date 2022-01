Preciosa: Madonna enamoró a todos a sus 63 años con una increíble sesión de fotos

Madonna es una de las celebridades estadounidenses más grandes de todos los tiempos. No hay año donde no sea tapa o noticia de los portales más importantes del mundo y se debe a que está en constante reinvento. No solo es dueña de una gran voz, también tiene talento en la actuación, el baile e incluso incursiona en lo empresarial, para darle aún más grandeza a su figura icónica.

Hace unos días fue noticia la supuesta- y luego confirmada- pelea que Madonna mantiene con la actriz Lucia Méndez, debido a que en un recital que hizo la Reina del Pop en Miami, la azteca no se puso de pie para bailar sus canciones o recibirla cuando reingresaba al escenario.

Madonna se roba los corazones con su look. fuente: Instagram Madonna

El éxito que cosecha Madonna es sin dudas algo que le puede traer malos momentos cuando no está acostumbrada a que los fanáticos no respondan de modo unánime a sus accionares. Sin embargo, parece ser que ya supero ese episodio que se dio en el año 2016. Borrón y cuenta nueva. De todos modos, la relación no se mejoro y ya no se podrá ver a la actriz en sus recitales, o al menos por el momento.

Las redes sociales le brindan a la reina del Pop un apogeo para incrementar nuevas generaciones de fanáticos. Madonna cuenta en su Instagram personal casi con 17 millones y medio de followers, que le son fieles con el pasar de los años. A los 63 años sigue demostrando porque fue catalogada como la más grande en su rubro y porque nadie le arrebata la corona, tanto del talento, como de la belleza, que es otra de las cualidades de la cantante.

La última publicación de Madonna la muestran con una sonrisa desafiante, luciendo un sombrero con los colores de los naipes del póker, un outfits negro con accesorios. En cuanto al cabello, lo mantiene rubio, pero le agregó por sobre sus hombros, una trenza cocida y sobre el otro decidió dejarlo suelto. El post suma a cada minuto me gustas, de los que ya se cuentan más de 35 mil corazones.