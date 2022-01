Pepe Magaña recordó su pasó por el Reclusorio Norte: "Si no tienes dinero la pasas muy mal" | VIDEO

Pepe Magaña se ha convertido en uno de los actores más reconocidos dentro de la farándula mexicana. A pesar de que se ha mantenido alejado de los reflectores, pero ahora concedió una entrevista para el programa De Primera Mano en donde dio a conocer sus nuevas actividades.

Durante la plática confesó que ha emprendido un negocio de marquesitas que es encabezado por él y su hija. Enfatizó que ambos se encargan de elaborar el producto, así como otras actividades como lavar trastes o arreglar la casa. Agregó que se ha sentido mejor con este oficio.

Mantiene presentaciones de humor

Al mismo tiempo, señaló que mantiene sus presentaciones con el show del comediante El JJ, pero al mismo tiempo atiende las funciones de la obra de comedia "Semesienta", misma con la que ha recorrido el país. Sin embargo, reveló que tuvo un problema económico con "El Borrego" Nava y Radamés de Jesús.

"El Borrego" me quedó mal porque sí afectó una situación económica muy fuerte. No fueron dos pesos, fueron 14 mil dólares lo que él afecto. No tengo ningún rencor, así es esto. Cuando ellos me dijeron que tenían que regresar a hacer su show de "Guerra de Chistes", era obvio, no hay problema", señaló Magaña.

Convive con narcotraficantes

Pepe Magaña abrió su corazón para confesar que piso el Reclusorio Norte por el cargo de delitos a la salud, esto por consumo de sustancias prohibidas. El actor pasó tres años y un mes dentro de prisión, pero pudo salir gracias al apoyo de sus compañeros como Luis de Alba y Rafael Inclán.

Dentro del Reclusorio conoció a narcotraficantes de la talla de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, mejor conocido como "Don Neto", quienes le brindaron palabras de aliento debido a su estatus de figura pública. "El aprendizaje que tienes es que estás en un hilo(...)chantajean a las familias. Valoras todo porque cuando sale alguien libre, quisieras estar en sus zapatos", puntualizó.

