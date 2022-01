¿Hay reconciliación? Lucero revela cómo fue recibir Año Nuevo a lado de Mijares

Lucero es una de las cantantes y actrices más talentosas en México, aunque lleva un largo tiempo alejada de la pantalla chica, Lucero aún encuentra manera de consentir a sus seguidores y causar tendencia. Ahora dio de qué hablar, pues el 31 de diciembre despidió el año con un concierto con su familia, en el cual participó su ex marido, Mijares; situación de la cual habló y levantó mucha polémica, pues los fans aseguran que podría haber reconciliación.

Ambos cantantes ofrecieron el concierto “Hasta que se nos hizo”, en Acapulco, en el que repasaron algunos de los éxitos de su carrera, sus hijos también estuvieron presentes, en especial “Lucerito”, quien en la actualidad trata de abrirse camino en el mundo artístico; ella entró “El privilegio de amar” y "Para amarnos más", entre otras.

¿Se ha avivado la llama del amor?

La “Novia de América”, en su podcast “Mucho que contar”, contó cómo vivió la última noche del 2021 al lado de su ex esposo Mijares: “La pasamos increíble, fui súper feliz, disfruté muchísimo y vi que todo el mundo la pasó increíble. Creo que fue un show padrísimo, como que todo salió padrísimo”, expresó.

“Hubo muchas sorpresas y cosas que seguramente quienes estuvieron ahí, lo disfrutaron mucho y quienes no estuvieron, pues ya estarán en próximos. Pronto iremos a sus ciudades, por qué no, a sus países para que disfruten de estas canciones y del famosísimo Hasta que se nos hizo”, agregó.

Luego de estas palabras, los fans no dudaron en hacer especulaciones y aseguraron que tal vez el amor entre ellos resurgió, aun cuando Lucero tiene pareja. La verdad es que tienen una muy buena relación y han dado varios conciertos juntos. “Son momentos lindos para que el público lo pase bien, para que ustedes se diviertan, canten y bailen”, aseguró la cantante.

