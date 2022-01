Gustavo Bazterrica de la fama a la calle: fan le da hospedaje exguitarrista de Los Abuelos de la Nada

Gustavo Bazterrica, quien llegó a la fama internacional gracias a que fue parte de bandas argentinas de renombre, como “La Máquina de Hacer Pájaros” y “Los Abuelos de la Nada”, en la actualidad se encuentra en situación de calle, en medio de problemas económicos y de salud.

Sin embargo, pese a su mala racha, el hombre también es conocido como "El Vasco", fue rescatado por un fanático, quien gracias a un encuentro en un banco y un mensaje en Facebook, le ofreció hospedaje en su caso y todo lo necesario para que comience a cambiar su actualidad.

¿Cómo fue el encuentro con “El Vasco”?

A pesar de la envidiable trayectoria de Gustavo Bazterrica dentro del mundo del rock latino, hace apenas unos años comenzó a vivir una pesadilla entre problemas de salud y económicos. Por otro lado, en diciembre pasado se quedó sin techo, pues por medio de su cuenta en Facebook pidió ayuda a sus amigos y fans.

"Debido a diferencias irreconciliables con mi expareja, necesito un hogar de tránsito hasta que salgan mis papeles de la pensión", escribió en su muro de Facebook Gustavo.

Sin embargo, hace muy poco la ayuda que tanto esperaba llegó, pues un joven llamado Emiliano Bustos, se cruzó con él de casualidad en un cajero y posteriormente le ofreció ayuda.

“No sé por dónde empezar. Me crucé hace unos días con este señor en un cajero automático, llegó en un remís y al toque me di cuenta de que tenía problemas motrices. No se podía casi ni bajar del auto, lo ayudé y le cedí mi lugar en la fila del cajero. Apenas caminaba y mientras lo ayudaba a sostenerse empezamos a charlar”, escribió en primera instancia en un posteo de Facebook el cual acompañó con una foto junto al músico.

Gustavo Bazterrica fue auxiliado por Emiliano Bustos. Foto: Especial

Posteriormente el joven le comentó que le veía cara conocida y fue cuando le dijo que el Gustavo Bazterrica, exguitarrista de "Los Abuelos de la Nada"

"Me dolió verlo tan deteriorado. Con la cabeza súper lúcida, pero con graves problemas motrices. La cuestión es que lo ayudé a subir al remís y se fue", escribió Emilio.

Algunos días después vio que Gustavo, subió un estado en Facebook diciendo que no tenía dónde vivir, por lo que le ofreció ayuda. Emilio relató que unas horas después le llegó un mensaje preguntando si en realidad podía ayudarles, por lo que el joven se puso a su disposición y lo llevó a vivir con él.

"Lo ayudé a bañarse, le di de comer, le compré remedios y acá estamos. En casa charlando de la vida, dándole compañía y asistiéndolo”, escribió el joven para finalizar su relato.

