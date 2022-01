Efeméride 5 de enero: Nace Bradley Cooper, estas son mejores películas del actor de ¿Qué pasó ayer?

Este miércoles 5 de enero es el cumpleaños de Bradley Charles Cooper, actor, actor de voz, director, productor, guionista, cantante y compositor estadounidense.

Inspirado por su padre, Bradley comenzó a interesarse por la actuación desde muy temprana edad, por lo que tras estudiar la carrera, obtuvo su Máster en Bellas Artes en The New School, en Nueva York.

Bradley Cooper es un actor muy conocido alrededor del planeta gracias a que le da vida a Phil Wenneck en la trilogía de The Hangover y por ser la voz de Rocket Raccoon en las sagas de Guardians of the Galaxy y The Avengers.

Para celebrar esta fecha tan importante de este genial actor, a continuación te recomendamos las tres mejores películas de Bradley Cooper.

Burnt

Sus fuertes adicciones, deudas y malas compañías, han llevado a Adam Jones, chef de un importante restaurante en París, a perder las dos estrellas Michelín.

Tras caer en la desgracia, Adam se encuentra en una espiral donde todo lo que toca parece hundirse. Ahora decidido a no rendirse, toma todo su equipo de cocina y se traslada al próspero Londres para superarse y conseguir una tercera estrella Michelín. La puedes ver en Netflix, Prime Video y Paramount Plus.

American Sniper

Chris Kyle, un marine del grupo de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos, lleva a cabo una misión para proteger a sus compañeros matando a quien pueda ponerlos en peligro. La cinta está basada en el libro de memorias del marine Chris Kyle, persona que batió el récord de muertes como francotirador dentro del ejército estadounidense durante la Guerra de Irak. La puedes ver en HBO Max

10 Cloverfield Lane

Tras un accidente vial, una joven despierta cautiva en el búnker de un hombre le dice que la ha salvado, ya que, según él, afuera ha habido un ataque químico y salir es la muerte. Sin importar su amabilidad, ella no sabe si la está engañando para retenerla en este frío lugar o si le está diciendo la verdad. La puedes ver en Prime Video.

SIGUE LEYENDO

Todas las películas de Spider-Man: de la mejor a la peor según Rotten Tomatoes, IMDb y Sensacine

Spider-Man: No Way Home | La escena con Tobey Maguire y Andrew Garfield que "editaron" en el tráiler