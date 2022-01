Cha Eun Woo: ¿Cuál es el grado de estudios del actor coreano? Conoce su nivel escolar

¿Cuál es el grado de estudios de Eunwoo? El integrante del grupo ASTRO se ha convertido en uno de los idols más populares del 2021 tras protagonizar el dorama "True Beauty". Debido a sus promociones en el K-Pop y la actuación no ha podido concluir sus clases.

El cantante coreano debutó en 2016, pero antes de formar parte de la banda realizó trabajos como modelo y actor con algunos papeles pequeños. Desde entonces, ha actuado en varias series como protagonista y realizado varios comebacks, pero ¿qué hay de sus estudios?

En el K-Pop, los idols entrenan por meses o año para convertirse en artistas, al mismo tiempo trabajan o continúan con sus estudios, pues algunos no tienen una buena situación económica. A pesar de tener un gran ingreso con su carrera, Eunwoo también continúa preparándose profesionalmente.

Cha Eun Woo: ¿Qué estudió el idol de ASTRO?

Cha Eun Woo de ASTRO no solo se preparó para ser idol K-Pop, además de entrenar en el canto, rap y baile, también sabe tocar el piano, violín, clarinete y la guitarra. Pero eso no es todo, el cantante también domina idiomas como el inglés y japonés en nivel avanzado.



Sobre su formación académica, Eunwoo se graduó de la escuela de artes Hanlim Multi Art School, continuando con sus estudios, el idol ingresó a la Universidad de Sungkyunkw en 2015 en la carrera de Artes Escénicas; sin embargo, no ha podido concluir sus estudios.

La apretada agenda del idol, sumado a la pandemia del coronavirus, no han permitido que se gradúe de la universidad, pero sigue asistiendo a sus clases virtuales, incluso una fan tuvo la oportunidad de conocerlo durante su curso de inglés, también asistió al campus hace años. Cha Eun Woo también tiene un gran talento para la actuación y su próximo desafío son papeles que termine con el estereotipo de el chico guapo y popular, pues no quiere ser solo una cara bonita.

