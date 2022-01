Paola Rojas preocupa al revelar cómo le gustaría morir, ¿presiente su muerte? | VIDEO

Las apariciones de Paola Rojas en los medios normalmente ocurren gracias a su belleza y a su desarrollado sentido de la moda, sin embargo, en esta ocasión no fue por estas razones que la querida periodista y conductora llamó la atención sino por revelar a detalle cómo y cuándo es que le gustaría morir, por lo que sus declaraciones alarmaron a sus seguidores en redes, quienes de inmediato comenzaron a cuestionarse si la también locutora ya presentía su muerte.

Fue durante la última emisión de “Netas Divinas” donde las conductoras de esta producción de Univisión se pusieron sumamente reflexivas y a cada una de ellas le tocó responder una pregunta diferente sobre la vida misma, en el caso de Paola Rojas fue “Si pudieras pedir la forma y edad en la que pasarías al otro plano, ¿cómo y cuándo sería?”.

Este cuestionamiento generó un silencio en el set y luego de unos segundos, finalmente la conductora contestó con voz entrecortada que le gustaría disfrutar de la ancianidad al máximo pues disfruta mucho la vida por lo que señaló que quiere morir a una edad muy avanzada sintiéndose plena por todo lo vivido.

“Me gustaría pasar tranquila, satisfecha y feliz dentro de muchos, muchos, muchísimos años, quiero ser anciana, me gusta mucho la vida, me encanta, entonces la Paola que conozco en este plano me gusta mucho y ojalá que me dure mucho”, señaló la titular del noticiero “Al Aire”.

En otro momento, la ex esposa de Luis Roberto Alves “Zague” también refirió que en caso de que no se le llegar a cumplir su sueño de vivir muchos años, aceptaría la muerte de buena manera ya que considera que ha tenido una vida más que plena, no obstante, reiteró que siempre está en búsqueda de acumular grandes y buenas experiencias.

“Te voy a decir otra cosa, si por algo no llego, lo que he vivido, reído, aprendido, trabajado y amado hasta el día de hoy, creo que ya sería suficiente, pero quiero más porque soy una atascada oficialmente, pero creo que la vida ha sido tan abundante conmigo en experiencias y en amor que si no se me concedieran esas muchas décadas que quiero ya como sea estaría agradecida”, finalizó Paola Rojas.

Tras este comentario de Paola Rojas, se generaron todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes se mostraron preocupados por la conductora, sin embargo, se sabe que esta postura no tiene nada que ver con su estado de salud, sino que solo es parte de su cosmogonía, por lo que muchos la reconocieron por inspirar e invitar a sus seguidores a disfrutar de la vida.

