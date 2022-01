Gran final Exatlón México, minuto a minuto: finalistas, equipos y todo lo que debes saber

Bien reza el dicho "No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue" y así es como aplicó para Exatlón México, que después de varias semanas de arduas competencias entre Guardianes y Conquistadores por fin llegó a la etapa final de su quinta temporada.

Es así como de todos los participantes, quienes sudaron, lloraron y dieron su más grande esfuerzo sólo quedan Marysol Cortés, Zudikey Rodríguez, Enrique "Koke" Guerrero y David Juárez "La Bestia", para enfrentarse y disputar el título de su respectiva rama. Cabe destacar que a estas alturas ya no hay colores, por lo que cada uno tendrá que buscar la victoria por cuenta propia.

Desde hace días y en especial este domingo, las redes sociales del reality han ido anunciándole a los internautas que no se pierdan este capítulo, que se antoja interesante. Se llevará a cabo en punto de las 20:00 horas y se podrá seguir a través de Azteca Uno o por este minuto a minuto.

¿Quiénes se esperan que sean los ganadores absolutos?

Por desgracia, siempre se han filtrado los nombres de los atletas que salen del programa y en esta ocasión no fue la excepción; de acuerdo con las redes sociales serían Marysol y "Koke" Guerrero los ganadores de la quinta temporada de Exatlón México, aunque siempre pueden haber sorpresas.

¿Acaba Exatlón México y luego?

Al ser uno de los realities más exitosos de la televisión mexicana, los organizadores no perdieron el tiempo y prepararon todo para llevar a cabo una edición especial: "Exatlón All Star", donde se enfrentarán sólo los mejores de cada temporada. Esto emocionó a más de uno, pues podrán ver a sus participantes favoritos enfrentarse entre ellos.

Exatlón México, MINUTO A MINUTO:

Antonio Rosique hace la presentación oficial de los atletas finalistas y les ofrece sus tradicionales palabras de aliento para que ganen los mejores.

