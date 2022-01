Gran final Exatlón México: Marysol Cortés y "Koke" Guerrero a una victoria de ser ganadores absolutos | EN VIVO

Bien reza el dicho "No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue" y así es como aplicó para Exatlón México, que después de varias semanas de arduas competencias entre Guardianes y Conquistadores por fin llegó a la etapa final de su quinta temporada.

Es así como de todos los participantes, quienes sudaron, lloraron y dieron su más grande esfuerzo sólo quedan Marysol Cortés, Zudikey Rodríguez, Enrique "Koke" Guerrero y David Juárez "La Bestia", para enfrentarse y disputar el título de su respectiva rama. Cabe destacar que a estas alturas ya no hay colores, por lo que cada uno tendrá que buscar la victoria por cuenta propia.

Desde hace días y en especial este domingo, las redes sociales del reality han ido anunciándole a los internautas que no se pierdan este capítulo, que se antoja interesante. Se llevará a cabo en punto de las 20:00 horas y se podrá seguir a través de Azteca Uno o por este minuto a minuto.

¿Quiénes se esperan que sean los ganadores absolutos?

Por desgracia, siempre se han filtrado los nombres de los atletas que salen del programa y en esta ocasión no fue la excepción; de acuerdo con las redes sociales serían Marysol y "Koke" Guerrero los ganadores de la quinta temporada de Exatlón México, aunque siempre pueden haber sorpresas.

¿Acaba Exatlón México y luego?

Al ser uno de los realities más exitosos de la televisión mexicana, los organizadores no perdieron el tiempo y prepararon todo para llevar a cabo una edición especial: "Exatlón All Star", donde se enfrentarán sólo los mejores de cada temporada. Esto emocionó a más de uno, pues podrán ver a sus participantes favoritos enfrentarse entre ellos.

Exatlón México, MINUTO A MINUTO:

Antonio Rosique hace la presentación oficial de los atletas finalistas y les ofrece sus tradicionales palabras de aliento para que ganen los mejores.

Marysol Cortés se lleva el primer punto

Tras un reñido encuentro entre Zudikey Rodríguez y Marysol Cortés, ésta última fue quien salió victoriosa a pesar de que su oponente roja fue quien eligió el circuito en el que se enfrentaron. Tal parece que la dinámica del derribo de totems y cubos de madera le jugó en contra a la originaria de Valle de Bravo, Estado de México.

"Koke" Guerrero doblega a "La Bestia"

Con un poco más de poder y algunos problemas en su desempeño los colosos de Conquistadores (es la primera vez que dos competidores azules llegan a una final) ambos excompañeros se enfrentaron. Sin embargo, la puntería de "Koke" parece que estuvo más afinada.

Segunda ronda

Marysol amplía la ventaja

Marysol, dispuesta a ampliar su ventaja, salió con todo en el circuito que eligió. Sin embargo, Zudikey también arrancó con todo para tratar de empatar el segundo enfrentamiento.

Al igual que en la primera ronda, ambas empataron a dos para definirlo todo en la quinta competencia. Fue así como la futbolista volvió a conseguir la victoria y poner las cosas 2-0.

"Koke" vs "La Bestia", segundo round

Tal parece que "Koke" hizo enojar a "La Bestia", pues de inmediato se apresuró para salir a conseguir los puntos necesarios para empatar la ronda; al momento va al frente 2-0.

En una pelea reñida, el "Hechicero" logró ganar la tercera carrera para dejar a David con las ganas de irse invicto en esta ronda. Para la cuarta carrera el resultado fue el mismo: el aro de Enrique logró introducirse en en el madero. Al parecer los consejos de Tanya Núñez están surtiendo efecto.

Al final "Koke" Guerrero logró darle la vuelta y ampliar su ventaja 2-0.

Tercera ronda

Marysol vs Zudikey, matar o morir

Sol supo muy bien que ganando esta ronda se convertiría inmediatamente en la ganadora absoluta de Exatlón México. Sin embargo, la mexiquense no se la iba a poner fácil; por ahora va a la delantera con 2 carreras a cero.

