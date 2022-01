Chayanne evitó una ¿pelea? entre Julio Iglesias y Raphael; aquí la historia | VIDEO

La carrera de Raphael y Julio Iglesias ha estado marcada por el éxito, ambos son luminarias legendarias de la música española e iberoamericana, los dos grandes han tenido la fortuna de ser compañeros y a la vez competidores en el escenario, con carreras muy similares casi al mismo tiempo.

Ambos son nacidos en el año 1943, los dos tienen en su haber un palmarés que incluye haber ganado el Festival de Benidorm y haber concursado en Eurovisión (El OTI europeo), a uno lo apodaron el “robabombillas” por imitar el movimiento de quitar un foco con las manos (Raphael), mientras que Iglesias fue apodado “El Termo” por una de sus canciones “Gwendoline” en la que se hace mención a la letra, “tan dentro de mí, conservo el calor a pesar de otros besos”.

Tanto Iglesias como Raphael siempre han sido personajes polémicos, a lo largo de su carrera siempre han estado en el ojo del huracán por supuestos roces y “peleas” de ego de ambas partes, y no es para menos, los dos tienen en su haber una carrera prolífica y una personalidad y carisma a prueba de todo, tan es así que ninguno de los dos le gusta ceder espacio al otro, pero sin duda, es parte del show.

¿Chayanne evitó una pelea entre ambos?

En alguna ocasión con motivo de un homenaje a la cantante Lola Flores, la llamada “Faraona”, se reunieron la crema y nata de la canción española y otros invitados, entre ellos, un joven y bien parecido cantante puertorriqueño, de nombre Chayanne, junto a varios monstruos de la música, José Luis Perales, José Luis Rodríguez “El Puma”, Raphael, Celia Cruz y Julio Iglesias entre otros.

En un momento de la velada, Raphael y Julio coincidieron frente a las cámaras, tanto uno como el otro estaban contentos por estar ahí, sin embargo, conscientes de su ego, cada uno quería tener más reflectores hacía su persona.

En un momento de la charla, Iglesias señaló que hacía mucho tiempo que no tenía una fotografía junto con Raphael, a lo que este indicó que era cierto, pero que sus ocupaciones no se los permitía, sin embargo, hubo un detalle, que ni el presentador ni los españoles tomaron en cuenta, además de ellos, estaba Chayanne, quien prácticamente fue ignorado por sus colegas, en gran parte por su juventud.

Ante ese hecho, el entrevistador quiso enmendar su error y le dio la palabra a Chayanne, quien se dijo emocionado por compartir ese momento con dos grandes de la música, y que seguramente no lo habían tomado en cuenta por ser un talento joven.

Ese comentario no les agradó a los españoles, quienes se voltearon y le dieron la espalda a Chayanne, él sin inmutarse, les agradeció por estar ahí y los abrazó para que no se sintieran mal por su comentario, al final, el agredido (aunque no de una manera flagrante) fue el propio Chayanne, quien gracias a su simpatía y carisma, pudo lidiar con esos dos monstruos que lo flanqueaban.

