Sean Penn: "Los hombres se han vuelto muy femeninos por culpa de los genes de la cobardía"

El actor Sean Penn, está en el ojo del huracán por las recientes declaraciones que ofreció en medios de comunicación, por la defensa de los roles de género tradicionales, argumentando que los hombres se están haciendo más femeninos.

En dos entrevistas separadas esta semana (una con el diario británico El Independiente), el actor y doble ganador del premio Oscar de la Academia (paradójicamente uno de ellos fue por representar el papel de un activista homosexual –‘Milk’, -2008-), aseguró que los hombres poco a poco se han hecho más femeninos con tal de agradar la agenda feminista.

En la entrevista con El Independiente, el actor y exmarido de la reina del pop, Madonna, aseguró que los hombres están sumamente feminizados y han puesto en riesgo la representación tradicional de lo que es un hombre, además de que se han vuelto muy femeninos por culpa de los genes de la cobardía.

Le llueven las críticas

Para Penn, estos cambios tratan de empatizar sobremanera con los intereses de la comunidad LGBTQ+ y con el movimiento feminista y remató señalando que para ser justos con las mujeres en busca de la igualdad no es necesario volverse como ellas ni ponerse una falda para estar a la par.

“Creo que hay muchos genes cobardes que llevan a las personas a renunciar a sus jeans y ponerse una falda”, y remató…

“Estoy en el club que cree que los hombres en la cultura estadounidense se han feminizado salvajemente. No creo que ser un bruto o insensible o falto de respeto por las mujeres, tenga algo que ver con la masculinidad, ni lo he pensado nunca. Pero no creo que (para) ser justos con las mujeres, debamos convertirnos en ellas”, señaló el histrión en otra entrevista con el medio digital iNewspaper.

Las críticas por esos dichos no se hicieron esperar tanto en redes sociales como entre activistas que cuestionaron las actitudes de Penn, y señalan que cuando al actor le conviene alza la mano para convertirse en ‘aliado’ como lo fue su papel en ‘Milk’, pero cuando no le conviene, simplemente guarda silencio, tal y como pasó cuando salió a la luz el tema del #MeToo en el que el histrión hizo caso omiso y no se pronunció.

