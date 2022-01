¿Por qué dicen que Leonardo DiCaprio será de Spider-Man en Doctor Strange 2?

Spider-Man: No Way Home lleva más de un mes en cartelera y ya se coló entre las películas más taquilleras de la historia gracias a que Jon Watts cumplió el sueño de miles de fanáticos de tres generaciones diferentes que anhelaban ver juntos en la pantalla grande a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

El Spider-Verse fue posible gracias al desastre que Peter Parker genera en la mansión de Doctor Strange, quien le ayuda a hacer un hechizo para que las personas olvidaran que él es Spider-Man, pero debido a su impertinencia todo se sale de control y comienzan a llegar visitantes de otras realidades alternativas, entre ellas sus antecesores, pero también sus villanos.

Y aunque al final de la película todo parece indicar que volvió a la normalidad, lo cierto es que se desató caos en el multiverso y Stephen Strange va a buscar a Wanda Maximoff (Bruja Escarlata) para que le ayude a entender (y arreglar) lo que está pasando. Justo este conflicto será la trama principal de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela del hechicero supremo protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen que llega a los cines en mayo de este año.

Y es que poco se ha dicho sobre el papel que Doctor Strange desempeñó en la tercera película protagonizada por Tom Holland y Zendaya y quizá su segunda cinta ha pasado casi desapercibida debido al éxito arrollador de Spider-Man: No Way Home, pero lo cierto es que si las filtraciones que ya circulan en redes sociales son ciertas, podría ser un filme muchísimo más ambicioso que el de Jon Watts.

Algunos periodistas e insiders afirman que será la película con el mayor número de cameos vistos hasta ahora. No sólo de personajes que ya hemos conocido en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sino porque podrían regresar algunos superhéroes que formaban parte de las filas de Fox, como los X-Men y Los 4 Fantásticos, además de variantes de personajes que no han salido antes en las series y películas.

Los Spider-Man de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

De hecho, se rumora que el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire como los Spider-Man de sus respectivas realidades no se limitó solamente a No Way Home, sino que existe la posibilidad de que vuelvan como variantes del arácnido en Doctor Strange 2, sobre todo si tomamos en cuenta que este filme es dirigido por Sam Raimi, quien ya trabajó con Maguire entre 2002 y 2007 en la primera y entrañable trilogía de Spider-Man.

Y eso no sería todo, sino que además de estos Spider-Man, también podrían aparecer en esta secuela de Doctor Strange una variante más del amigable vecino de Nueva York interpretada ni más ni menos que por el ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio. Dicho rumor ya circulaba desde hace unos años, pero, ahora a meses del estreno de la cinta, este cobró más fuerza tras la filtración de los supuestos créditos donde aparece su nombre.

Filtraron los supuestos créditos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Foto: @MCUverse_

Pero, ¿de dónde sale esta teoría de que Leo podría ser una variante de Spider-Man? Resulta que antes de que Sam Raimi llevara a la pantalla grande la historia del superhéroe arácnido en 2002, a James Cameron le ofrecieron escribir un libreto sobre el personaje a inicios de los 90.

El afamado director hizo dos versiones y en una de ellas consideró a Leonardo DiCaprio como su Peter Parker; pero al final ya no se grabó la cinta por dos razones, la primera es que el libreto por el que Cameron se inclinaba era bastante sangriento y oscuro, y la segunda, es que como ahora, ya había pleitos por los derechos del personaje.

Durante una entrevista con Empire Magazine, DiCaprio dijo que, en efecto, tiene vagos recuerdos de haber tenido un par de conversaciones con James Cameron sobre su posible participación en los 90 en una película de Spider-Man. "Creo que había un guión que leí, pero no lo recuerdo. ¡Esto fue hace 20 años!", afirmó el actor de ahora 47 años, quien colaboró más adelante con el director en la multipremiada cinta Titanic.

Y para 2002, cuando Sam Raimi estaba buscando a su Peter Parker, Leonardo DiCaprio volvió a ser el candidato para convertirse en el superhéroe arácnido creado por Steve Ditko y Stan Lee en 1962; sin embargo, el elegido fue Tobey Maguire quien, dicho sea de paso, es uno de los mejores amigos de Leo en la vida real.

Desde hace un par de años, cuando comenzó a circular el rumor de que el protagonista de Titanic y Don't Look Up! sería Peter Parker, muchos comenzaron a especular qué versión de Spider-Man podría encarnar. Muchos creen que debido a que ya es un actor maduro podría ser Spider-Man 2099. Incluso algunos artistas han fantaseado en su posible apariencia, tal como lo muestra el siguiente arte conceptual de @ultraraw26.

