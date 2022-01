Ninel Conde hará competencia a Yanet García en OnlyFans

Ninel Conde es una de las actrices más guapas y sensuales que hay en México, por lo que ahora aprovechará estos atributos para llevar a sus fans a OnlyFans, donde tendrán que pagar para poder ver el contenido exclusivo que tendrá. El ‘Bombón Asesino’ les hizo caso a sus seguidores y abrió su perfil en esta aplicación.

Fue la cantante la confirmó la noticia y con esto la posibilidad de comprarla con Yanet García, quien tiene un largo tiempo como influencer en esta plataforma. Se tiene que mencionar que las dos famosas tienen un gusto por el mundo fit, por lo que cuentan con cuerpos dignos de admirar. Eso sí, la 'chica del clima' es 14 años más chica que Conde.

La noticia la presentó a través de historias en Instagram, donde dejó claro que en esta ocasión va en serio el lanzamiento de su perfil en OF, además de revelar que la apertura de su cuenta se realizará dentro de poco tiempo.

Levanta las expectativas

Se tiene que recordar que en junio del 2021, el ‘Bombón Asesino’ soltó el primer aviso de la apertura de su OnlyFans, pero no realizó nada. Ahora aseguró que va en serio el tema y pronto estará abierto su perfil, lo que hizo que más de uno de sus seguidores espere la fecha para poder verla en dicha plataforma.

En el comunicado dejó claro que el contenido que se suba será bastante cuidado, lo que podría terminar en críticas para la cantante, tal y como le pasó a la ‘chica del clima’, ya que no habría una gran diferencia entre el contenido que se sube a Instagram, donde no se cobra, al que suba a OF, donde los usuarios tendrán que pagar una suscripción para poder disfrutar de las imágenes y videos.

Se tiene que mencionar que Ninel ya comparte fotos y videos bastantes provocativas o en trajes de baño que dejan poco a la imaginación, por lo que aquellos que paguen la suscripción se espera que tengan un plus en el contenido y no encontrarse lo mismo que en Instagram.

