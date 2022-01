Este cantante grupero parece estar divorciado de su esposa y lo mantienen en secreto; esto es lo que se sabe

En el mundo regional mexicano existen varias parejas que han conquistado al público, algunas estrellas del género presentan al “amor de su vida” en sus cuentas oficiales y muestras todo el amor que se tienen, actos que hacen que los seguidores quieran estar al pendiente de lo que pasa con ellos.

Pero en muchas ocasiones, al ser personas "comunes" y como es normal, el amor se acaba y las relación tiene un final, pero ellos al ser “personas públicas” optan por mantener su vida amorosa alejada de las cámaras y llegan a ocultar algunos detalles.

Tal y como lo hizo Virlán García quien al parecer ya no se encuentra con Fernanda Esquer, según la cuenta de TikTok @aynomasoficial expresaron en un video que los famosos ya no tienen fotos juntos en sus respectivas plataformas en Instagram y además ya no se siguen.

Aemás de sus dos hijas Irlanda y Adhara, todavía los une la cuenta que crearon para dar a conocer los detalles familiares, Fernanda aún sigue la plataforma, pero no se actualiza constantemente.

Fernanda y Virlán tenían muchas cosas en común además del gran amor que se profesaban, también compartían el gusto por la música, por lo que la joven subía algunos videos cantando y dedicándole canciones a su esposo.

La historia de amor

Los jóvenes se conocieron cuando Virlán sólo tenía 15 años de edad, desde ese momento quedó cautivado con la belleza de Fernanda, por lo que años más tarde se embarazaron y empezar su familia con solo 19 años.

En múltiples o canciones Virlán ha mencionado que es un gusto para el ser padre joven y ver crecer a sus hijas, algo que no afectó ni es su vida personal y tampoco en su carrera en la industria regional mexicana.

