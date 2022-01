Esto piensa Suga de BTS sobre las parejas del mismo sexo y la comunidad LGBT

BTS ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBT en varias ocasiones, algunos de los integrantes han disfrutado de canciones o películas que hablan de parejas del mismo sexo, también han roto estereotipos de género con algunas de sus prendas. Suga es uno de los que ha externado su apoyo.

A pesar de su avance en tecnología y moda, Corea del Sur aún mantiene un pensamiento poco tolerante con las personas que se identifican como LGBT. BTS ha alzado la voz por sus fans y los ha inspirado a ser ellos mismos y ha fomentado el amor propio con sus canciones y discursos.

En redes sociales, ARMY ha compilado algunas de las entrevistas, videos y declaraciones de BTS en las que muestran su apoyo a las personas LGBT, así como vestimentas que han utilizado en honor a dicha comunidad. Suga también ha llamado la atención con algunas de sus declaraciones.

Suga apoya las relaciones del mismo sexo

Durante la creación de los personajes de BT21, los integrantes de Bangtan Sonyeondan participaron en el diseño y los nombres, pero Suga sugirió que deberían ser de género neutro, esto para no imponer una sexualidad basándose en su apariencia o su nombre.

Otra muestra de su apoyo a la comunidad LGBT fue cuando reveló lo que piensa sobre las parejas del mismo sexo. El rapero de BTS no tiene ningún prejuicio y aseguró que "no hay nada de malo, todos somos iguales", esto lo declaró en una entrevista para Billboard Japan, luego de ser cuestionado sobre la canción Same Love que habla de un matrimonio gay.

En esa misma entrevista, aparentemente, habría dicho que su gusto y preferencias no se limitaban solo a chicas, pero ARMY cree que se trató de un error de traducción. Sin embargo, las fans han recopilado momentos donde Suga ha mostrado su apoyo con prendas LGBT u otras acciones.

