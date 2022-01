Ángela Aguilar: Este es su corte de cabello y los rostros a los que favorece

Ángela Aguilar destaca entre el grupo de mujeres que se niegan a llevar una melena XXL, pues si algo la ha caracterizado desde que comenzó a robarse la atención de todo México fue su único corte de cabello, ideal para dejar al descubierto el cuello y estilizar el rostro.

Y si algo hay que reconocerle a Ángela Aguilar es el adoptar un estilo totalmente diferente, pero muy marcado al llevar el cabello corto; pues mientras el sueño de muchas es tenerlo largo, la cantante dejó en claro que las cabelleras XS también están a la moda y se ven magníficas, sobre todo este 2022 que todo el mundo quiere llevar cortes Bob o Pixie.

La intérprete de "La Llorona", al igual que Anna Wintour, uno de los iconos de la moda, hizo del cabello corto un estilo propio con el que rápidamente todos la identifican y quieren igualar. Es por ello que no sorprende ver que tanto las mujeres adultas, las jóvenes y las niñas quieran lucir igual que la cantante.

Pues su influencia en la moda no sólo destaca por sus acertados looks o vestidos con bordados mexicanos, sino también por una melena corta que es perfecta para quienes tienen el cabello lacio y cara redonda, además se ve increíble un maquillaje sencillo en el que el protagonista es el labial rojo.

El corte se puede llevar en cualquier temporada del año. (Foto: @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar da cátedra de cómo se deben llevar los leggings y camisas oversize

Blunt Bob, el corte de Ángela Aguilar

Desde su salto a la fama, la hija de Pepe Aguilar llevó un icónico corte de cabello conocido por los estilistas como "Blunt Bob", que destaca entre el resto de cortes Bob por llevarse a la altura de la mandíbula y que la cantante lo lleva con mucho orgullo.

Si lo que buscas es un cambio de look y tu tipo de rostro es redondo, tal vez robarle el look a Ángela Aguilar es la mejor opción, ya que no sólo estilizará tu cara, sino que también te hará lucir a la moda, pues los cortes Bob son una de las tendencias favoritas del 2022. Es por ello que te contamos todo lo que debes saber sobre el Blunt Bob.

El Blunt Bob se caracteriza por llevarse despuntado, sin capas y sin textura, por lo que el corte recto es el gran protagonista, pues además ayuda a generar volumen en la cabellera. Por otro lado, aunque se puede llevar a la perfección en todos los tipos de cabellos, en especial los delgados, una de las tendencias preferidas es con el pelo lacio.

Este corte es ideal para los rostros redondos. (Foto: @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar enamora en outfit de cuero y presume su delineada silueta: FOTO

Algo que está de más señalar es que este corte de cabello se puede llevar en cualquier temporada y prueba de ello es la intérprete de "En realidad", ya que en invierno ha llevado boinas y gorros; mientras que en primavera y verano, la famosa suele dejar no sólo su cuello al descubierto, sino también sus hombros con todo tipo de blusas y tops.

Como te comentábamos, este corte es perfecto para estilizar los rostros redondos, sobre todo si se peina con una raya en medio; aunque los cortes bob le van a cualquier tipo de cara, hay algunas recomendaciones a seguir si, por ejemplo, tu rostro es alargado, pues una raya a los laterales será la mejor aliada.

Por otro lado, uno de los puntos a favor de este tipo de corte es que no requiere muchos cuidados y el mantenimiento es mínimo, a menos que el cabello te crezca mucho, pues entonces habrá que realizar varias visitas a la estética para mantener el largo perfecto.

En lo que respecta al peinado, se puede llevar sobre el rostro para alargarlo más o por detrás de las orejas.

Además de llevarlo lacio, se pueden agregar algunas ondas. (Foto: @angela_aguilar_)

