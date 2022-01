Yuya romantiza su maternidad y la tuden en redes; pero Chumel Torres sale en su defensa

Yuya es una de las influencers y youtubers más reconocidas en México, por lo que sus publicaciones en ocasiones terminan por generar polémica entre sus “haters”. En esta ocasión, los internautas decidieron atacarla por las historias que compartió de su hijo. La gente terminó por tacharla de “clasista”. Esta situación no pasó desapercibida por Chumel Torres que decidió defenderla.

En las historias se puede ver cómo Yuya juega con su Mar. La influencer hace unos ruidos, mismos que generan la risa de su pequeño. Los comentarios sobre del momento madre e hija fue enfocado en que estaba romantizando la maternidad, ya que la hacía ver demasiado fácil. Pero más allá del momento en el que juega, también se pudo ver una historia en la que se maquilla y hay una mujer cuidando a su hijo.

Entre los mensajes a parecen algunos donde la llaman “falsa”, “mentirosa”, “hipócrita” y hasta “clasista”. Pero no todos son negativos, ya que algunas decidieron defenderla al comentar: “Así vives la maternidad, cuando tienes estabilidad económica y emocional, es decir, un trabajo estable, un buen sueldo, una pareja que te apoya, cuando tu hijo es planeado y deseado. Y qué bueno que ella pueda darse esas comodidades y disfrutar de su maternidad como mejor le parezca. Además, ¿quién sube sus peores momentos a redes sociales? Nadie…”.

La defensa de Chumel

Al leer esto, Chumel decidió arremeter contra la gente. El presentador decidió respaldar a Yuya al clasificar a los que critican a Yuya de “progres”. La defensa de la youtuber la realizó en Twitter, donde de paso confirmó que Mar es un hijo deseado, uno de los factores que en muchas ocasiones causa problemas familiares.

“Yuya: *tiene un hijo deseado*”, posteriormente agregó un “Lxs progres” acompañado de una publicación donde confirmaron que Yuya era clasista, mentirosa y que solo mostraba el lado bonito de la maternidad.

La publicación del comediante causó revuelo en redes sociales, tanto que en tan solo 4 horas logro sumar más de 6 mil me gusta y activar a los cibernautas para comenzar un debate. Por una parte, algunos defendieron a la influencer al confirmar que “Yuya si sabe ser mamá y la raza que no sabe se enoja”. Mientras que otros se mantienen neutros al dejar claro que no todo es color de rosa como lo pinta Yuya, pero tampoco es tan horrible como lo dicen los progres”.

