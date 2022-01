Daniel Bisogno se sincera en "Ventaneando" y aclara su supuesta orientación sexual | VIDEO

Daniel Bisogno es uno de los conductores de “Ventaneando” que ha estado en medio de la polémica en más de una ocasión, pues además de no temer expresar lo que piensa sobre otras celebridades, su vida personal y amorosa han motivado rumores sobre sus preferencias sexuales.

“Ventaneando” celebró en los últimos días su aniversario 26 con anécdotas y preguntas a los conductores sobre su paso por el programa de espectáculos, entre ellas Daniel Bisogno contestó lo que opina de los rumores sobre su vida personal y lo relacionado con sus romances.

Te puede interesar: ¿Problemas en Ventaneando? Pati Chapoy obliga a Daniel Bisogno a repetir una frase, en vivo | VIDEO

Al cuestionarle cómo se siente cuando ven comentarios sobre su vida privada Daniel Bisogno arremetió asegurando que cuando compartirá los momentos que quiera con el público y lo tiene sin cuidado lo que la gente pueda opinar al respecto.

Daniel Bisogno arremete ante polémica por su orientación sexual. Foto: Instagram @bisognodaniel

“La gente de repente se siente con el poder de juzgar, de hablar y de opinar. Me tiene sin cuidado, si la gente piensa o no piensa; si quiere saber o no quiere saber, me tiene sin cuidado. Soy de la idea de que la gente vale de la puerta de su cuarto y no atreves”, dijo.

Daniel Bisogno responde a críticas

Además de sus divorcios y los romances con hermosas conductoras de la farándula, Daniel Bisogno ha dado de qué hablar por su supuesta relación con un joven con quien ha sido captado en más de una ocasión.

El actor ha negado que se encuentre en la relación con el influencer Jesús Castillo, con quien supuestamente había tenido una unión “simbólica” en diciembre pasado luego de poco más de un año de noviazgo que mantuvo alejado de los reflectores.

Te puede interesar: "Daniel Bisogno te tienes que cuidar" Mhoni Vidente revela que al conductor lo rodea la carta de la muerte

Al respecto, el polémico conductor aseguró que no existe igualdad cuando se obliga a una persona a informar sobre sus preferencias sexuales cuando se trata de la Comunidad LGBT, pues una persona heterosexual no se encuentra en la misma situación.

“Me parece lamentable y triste que quieran que una persona salga y diga: ‘vengo a informarles que soy lesbiana' (...) Hay cuestiones que no tiene por qué salir y anunciarse porque por naturaleza propia tendrían que ser naturales", recalcó.

SIGUE LEYENDO:

Reconocido comediante le escupió en la cara a Mónica Castañeda durante entrevista | VIDEO

Daniel Bisogno anuncia su regreso a "Ventaneando" tras contagiarse de Covid-19

Mhoni Vidente: Querido conductor de Ventaneando es víctima de brujería